به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست از آغاز اقدامات اصلاحی در سایت‌های تکثیر گوزن زرد ایرانی خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف بهبود شرایط زیستی، افزایش موفقیت زادآوری و تقویت جمعیت این گونه اجرا می‌شود.

معصومه صفایی با اشاره به توقف رشد جمعیت یا کند شدن روند افزایش آن در برخی سایت‌های تکثیر طی سال‌های اخیر افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی در کمیته فنی گوزن زرد ایرانی، راهکار‌های عملیاتی برای رفع مشکلات موجود تدوین و اجرای آنها آغاز شده است.

وی مدیریت و ساماندهی جمعیت نر‌ها و اصلاح نسبت جنسی از طریق جابه‌جایی و توزیع هدفمند آنها را از محور‌های اصلی این برنامه برشمرد و گفت: بهسازی و اصلاح فنس‌ها نیز با هدف ارتقای شرایط حفاظتی و مدیریت بهتر جمعیت‌ها پیگیری می‌شود.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: در بررسی‌های انجام‌شده با مشارکت نمایندگان ادارات کل حفاظت محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان و انجمن حافظان حیات‌وحش شیردال، عواملی همچون نامتناسب بودن نسبت جنسی و بالا بودن تعداد نرها، حضور گوشت‌خواران، محدودیت فضای سایت‌ها متناسب با جمعیت و برخی محدودیت‌های تغذیه‌ای شناسایی شده است.

صفایی هدف نهایی این اقدامات را احیای جمعیت گوزن زرد ایرانی در زیستگاه‌های اصلی، بهبود شرایط زیستی و دستیابی به جمعیت پایه قابل اطمینان عنوان کرد.

وی با اشاره به پیشینه حفاظت از این گونه گفت: پس از سال‌ها تصور انقراض گوزن زرد ایرانی، در سال ۱۳۴۶ تعدادی از این گوزن‌ها در جنگل‌های دز شناسایی شدند و در ادامه، ۶ رأس از آنها به دشت ناز ساری انتقال یافتند؛ اقدامی که آغاز برنامه حفاظت و احیای این گونه در کشور بود.