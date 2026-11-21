در پی طرح چالش‌ها و مشکلات حقوقی فعالان حوزه نشر، مقابله با سرقت ادبی و قاچاق کتاب به‌عنوان دو آسیب مهم صنعت نشر، در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و معاون اول این قوه بر ضرورت رسیدگی تخصصی به تخلفات این حوزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست بررسی مسائل و چالش‌های حقوقی و قضایی حوزه نشر، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی؛ معاون اول قوه قضاییه، امیرحسین رحیمی؛ وزیر دادگستری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی هادی؛ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، محمدمهدی احمدی؛ مشاور عالی وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و دبیر سی و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، ناصر افشارپور؛ مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی و جمعی از ناشران، روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

این نشست در پی دستور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه، در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه و مبنی بر ضرورت توجه به مسائل حوزه نشر و رفع مشکلات حقوقی و قضایی فعالان آن و با پیگیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برپا شد. در این جلسه، مسائل و چالش‌های مختلف فعالان حوزه نشر در زمینه‌های حقوقی، قضایی و اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمزه خلیلی در این دیدار ضمن تبریک هفته کتاب و قدردانی از تلاش‌های فعالان این عرصه، با تاکید بر ضرورت بررسی کارشناسی مشکلات این حوزه، اصلاح ساختارهای فسادزا و حمایت از حقوق مؤلفان و ناشران، قاچاق کتاب و سرقت ادبی را از مهم‌ترین آسیب‌های صنعت نشر دانست و از پیگیری پرونده کاغذ توقیف‌شده در بندر خبر داد. وی همچنین تشکیل کارگروه تخصصی را منوط به بررسی دقیق مسائل، شناسایی آسیب‌ها و ارائه راهکارهای مؤثر دانست و بر ضرورت رسیدگی تخصصی به پرونده‌های حوزه نشر تأکید کرد.

از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست می‌توان به ضرورت مقابله با سرقت ادبی و انتشار غیرقانونی و قاچاق کتاب، اختصاص شعبه ویژه در دادگاه رسانه برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حوزه نشر ازجمله سرقت کتاب، پرونده کاغذ و اصلاح و تنقیح برخی قوانین اشاره کرد.

همچنین موضوع تشکیل شورای حل اختلاف تخصصی حوزه نشر، اختصاص یک شعبه در هر استان برای موضوعات نشر و مشکلات این حوزه، موضوعات مالیاتی و تجمیع رای نهایی توسط قوه قضائیه در یک شعبه، توسعه کتابخانه‌های زندان‌ها، رسیدگی به مسائل پلتفرم‌ها و ناشران الکترونیک، تعیین تکلیف سریع پرونده کاغذ و ترخیص سریع و تقویت همکاری ناشران در عرصه بین‌المللی از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود.

در این نشست، حاضران بر ضرورت ایجاد سازوکارهای تخصصی برای رسیدگی به مسائل و اختلافات حقوقی فعالان حوزه نشر و تسهیل ارتباط میان دستگاه قضایی و اصحاب فرهنگ و هنر تأکید کردند.

در پایان مقرر شد به دستور معاون اول قوه قضاییه، کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان قوه قضاییه، اصحاب فرهنگ، رسانه و هنر، ناشران و قضات تشکیل شود تا موضوعات مطرح‌شده را بررسی و راهکارهای لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات ارائه کند.

در این نشست مرتضی احمد آخوندی، نادر قدیانی، ابراهیم کریمی‌زنجانی، محمدعلی جعفریه، فرهاد کاردر، امیرمسعود شهرام‌نیا، اسماعیل سلطانی، سعید مکرمی، علیرضا سبحانی‌نسب، مجدالدین معلمی، محمدرضا حبیب‌اللهی، علیرضا رئیس دانا، آیت معروفی، مهدی اسماعیلی‌راد، حسین غفاری، عباس حسین‌نژاد، صادق حیدری‌نیا، سعید احمدی، مراد ثقفی، احمد مرتضایی‌فرد، علیرضا صالحی، سیدعلی ثابتی، علی اکبر صمدی، غلامحسین جوادپور، سید عباس حسینی‌نیک، مریم سادات ظهوریان، محمد حقی، مهدی محمدی، کاظم آرمان‌پور و سعید قاسمی از ناشران و فعالان حوزه نشر حضور داشتند.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.