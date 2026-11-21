

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نعمت‌الله قائدرحمتی گفت:۱۲۰ دستگاه سامانه خورشیدی ۱۰۰ وات بین خانوار‌های عشایری استان با هدف تأمین روشنایی و رفع بخشی از مشکلات نبود زیرساخت‌های برق در مناطق سخت گذر ،بدون امکانات زیر ساختی و محل استقرار عشایر استان توزیع شد.



مدیرکل امور عشایری لرستان، تأمین روشنایی ،امکانات اولیه زندگی ، بهبود معیشت و ارتقای رفاه خانوار‌های عشایری را از اولویت‌های اداره امور عشایری استان عنوان کرد و افزود:سامانه‌های خورشیدی توزیع‌شده علاوه بر تأمین روشنایی محیط، امکان شارژ وسایل ضروری از جمله چراغ‌قوه و تلفن همراه را برای خانوار‌های عشایری فراهم می‌کنند.

قائدرحمتی با بیان اینکه این اقدام در راستاینجام شده است، خاطرنشان کرد: توسعه ی زیرساخت‌های انرژی در مناطق کوچ‌نشین با تکیه بر فناوری‌های تجدیدپذیر از برنامه‌های مورد توجه این اداره است و تلاش‌ در این زمینه ادامه خواهد داشت.