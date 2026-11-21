تأمین برق مناطق سخت گذر عشایر لرستان با انرژی خورشیدی
مدیرکل امور عشایری لرستان از توزیع ۱۲۰ دستگاه سامانه خورشیدی برای تأمین برق مناطق سخت گذر عشایر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛نعمتالله قائدرحمتی گفت:۱۲۰ دستگاه سامانه خورشیدی ۱۰۰ وات بین خانوارهای عشایری استان با هدف تأمین روشنایی و رفع بخشی از مشکلات نبود زیرساختهای برق در مناطق سخت گذر ،بدون امکانات زیر ساختی و محل استقرار عشایر استان توزیع شد.
مدیرکل امور عشایری لرستان، تأمین روشنایی ،امکانات اولیه زندگی ،بهبود معیشت و ارتقای رفاه خانوارهای عشایری را از اولویتهای اداره امور عشایری استان عنوان کرد و افزود:سامانههای خورشیدی توزیعشده علاوه بر تأمین روشنایی محیط، امکان شارژ وسایل ضروری از جمله چراغقوه و تلفن همراه را برای خانوارهای عشایری فراهم میکنند.
قائدرحمتی با بیان اینکه این اقدام در راستاینجام شده است، خاطرنشان کرد: توسعه ی زیرساختهای انرژی در مناطق کوچنشین با تکیه بر فناوریهای تجدیدپذیر از برنامههای مورد توجه این اداره است و تلاش در این زمینه ادامه خواهد داشت.