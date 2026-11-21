به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حاجی مشهدی گفت: تامین اعتبار مورد نیاز برای هشت طرح باقی مانده نشان دار کردن مالیات به مشارکت مودیان مالیاتی نیاز دارد.

او افزود: اشخاص حقیقی امروز فرصت دارند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور با مراجعه به نشانی اینترنتی my.tax.gov.ir، فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم یا ارائه اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال کنند و با تعیین طرح عمرانی مورد نظر خود، محل استفاده مالیات خود را تعیین کنند.