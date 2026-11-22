اداره‌کل مدیریت بحران استان مرکزی: بیست‌ و هشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس روز ۸ آذر در همه مدارس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست هماهنگی برگزاری بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان مرکزی برگزار شد.

در این جلسه، دستگاه‌های اجرایی و امدادی گزارشی از اقدامات و عملکرد خود در برگزاری مانور سال گذشته ارائه کردند. همچنین فرمانداری‌های شهرستان‌های استان به‌صورت وبیناری در جلسه حضور یافته و گزارش اقدامات و برنامه‌های خود را در این زمینه ارائه دادند.

مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی با تأکید بر اهمیت ارتقای آمادگی دانش‌آموزان در برابر حوادث طبیعی گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، مانور سراسری زلزله و ایمنی باید در تمامی مدارس استان و در هر دو نوبت صبح و عصر برگزار شود و اجرای آن نباید به مدارس منتخب محدود شود.

سیدمرتضی میری با اشاره به نقش مهم آموزش در کاهش خسارات ناشی از حوادث و بلایای طبیعی افزود: آموزش و آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان از مهم‌ترین اهداف این مانور است و باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که دانش‌آموزان با اقدامات صحیح هنگام وقوع زلزله، نحوه پناه‌گیری، خروج اضطراری و اصول ایمنی آشنا شوند.

او بر ضرورت هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول، فرمانداری‌ها، آموزش‌وپرورش و مجموعه‌های امدادی و خدمات‌رسان برای اجرای مطلوب این مانور تأکید کرد و خواستار مشارکت فعال تمامی عوامل اجرایی در برگزاری هرچه بهتر این برنامه شد.

نمایندگان دستگاه‌های عضو و فرمانداری‌ها ضمن ارائه گزارش اقدامات سال گذشته، آمادگی و برنامه‌های خود را برای مشارکت در اجرای بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی اعلام کردند.

بیست‌ و هشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور» روز ۸ آذر، همزمان با سراسر کشور، در همه مدارس استان مرکزی و در نوبت‌های صبح و عصر برگزار خواهد شد.