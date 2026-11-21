به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در بیجار و سقز، اجتماع میقات صالحین با حضور بیش از ۴۰ حلقه و اعضای ۱۵ حوزه بسیج برگزار شد و در دیواندره نیز هزار اصله نهال در پارک جنگلی هوازو غرس شد.

در سنندج، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با حضور در کشتارگاه صنعتی از تلاش کارگران در تأمین مایحتاج مردم، حتی در شرایط دشوار جنگ قدردانی کرد.

در دهگلان نیز طرح ملی آبخیز تا جالیز، با تلاش قرارگاه امام حسن مجتبی، در کمتر از سه ماه و با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

یادواره شهدای حوزه‌ای در روستای بلدستی با حضور سردار عسکری و تجلیل از خانواده شهید نیز از دیگر برنامه‌های این شهرستان بود.

برگزاری آزمون‌های علمی رایگان در مریوان، دیدار مسئولان با فرمانده سپاه، نواختن زنگ بسیج در مدارس مریوان دهگلان و سروآباد، گرامیداشت شهدا در سریش‌آباد، افتتاح نمایشگاه عکاسی و سیاه‌قلم، برگزاری یادواره شهدا و تجهیز پایگاه بسیج روستای ابراهیم‌آباد نیز بخش دیگری از برنامه‌های این هفته بود.

برنامه‌هایی که بسیج را در میدان فرهنگ، علم، خدمت و سازندگی به تصویر می‌کشد.