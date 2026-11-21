شبکه افق در هفته جاری با تدارک باکس سینمایی شبانه، میزبان علاقه‌مندان به سینماست و مجموعه‌ای از فیلم‌های سینمایی را در ساعات پایانی شب برای مخاطبان پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم‌های سینمایی «سگ را بجنبان»، «خداحافظ رفیق»، «اسنودن»، «سرب»، «داوطلبان: نبرد خونین صلح» و «پایگاه جهنمی»؛ از شنبه ۳۰ آبان تا پنج شنبه ۵ آذر از شبکه افق پخش می‌شوند.

فیلم سینمایی «سگ را بجنبان» به کارگردانی «بری لوینسون»، شنبه ۳۰ آبان ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی رابرت دنیرو، داستین هافمن و آنه هچ آمده است: رئیس‌جمهور ایالات متحده تنها دو هفته قبل از انتخابات، در حال تجاوز به یک دختر نوجوان در دفتر بیضی شکل کاخ سفید گیر می‌افتد.

وینیفرید ایمز، دستیار رئیس‌جمهور، کنراد برین ـ متخصص بزرگ کنترل افکار عمومی ـ را برای منحرف کردن توجه مردم از این رسوایی استخدام می‌کند.

برین تصمیم می‌گیرد یک جنگ ساختگی در آلبانی ترتیب دهد تا رسانه‌ها را به این موضوع مشغول کند. او با استنلی ماتس، تهیه‌کننده هالیوود، تماس می‌گیرد تا این جنگ جعلی را با تمام جزئیات ـ از جمله یک آهنگ تم و فیلم ساختگی از یک کودک یتیم فراری ـ برای جلب همدردی عمومی تولید کند. این فریب ابتدا موفقیت‌آمیز عمل می‌کند و محبوبیت رئیس‌جمهور در نظرسنجی‌ها به سرعت افزایش می‌یابد. وقتی سازمان سیا از این توطئه باخبر می‌شود، مأمور یانگ را برای مواجهه با برین می‌فرستد. برین، یانگ را متقاعد می‌کند که افشای این فریب به نفع او و سیا نیست. اما ...

فیلم سینمایی «خداحافظ رفیق» به کارگردانی «بهزاد بهزادپور»، یک شنبه ۱ آذر ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم درباره یک جانباز شیمیایی به نام مسلم است که همسرش او را ترک کرده است.

او با دوستان شهیدش در بهشت زهرا قرار می‌گذارد. او به همراه دوستان شهیدش با موتور سیکلت از میادین مختلف تهران، مکان‌ها و دوستان مختلف از جمله جانباز قطع نخاعی به نام اصغر در بیمارستان، بازدید می‌کند و از اصغر می‌خواهند که زندگی مادی این جهان را رها ساخته و همراه آنان شود. او نیز می‌پذیرد و همراه آنان به بهشت زهرا بازمی گردد. به هنگام خداحافظی، از شهیدان می‌خواهد که او را نیز با خود ببرند؛ اما ...

کاوه خداشناس، بابک نوری و مهسا پورغلامی در فیلم سینمایی «خداحافظ رفیق» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «اسنودن» به کارگردانی «الیور استون»، دوشنبه ۲ آذر ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی جوزف گوردن لویت، شایلن وودلی، ملیسا لئو، زا چای کوئینتو و نیکلاس کیج؛ داستان ادوارد جوزف اسنودن است که افشاگر کنونی و کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی بوده است.

افشاگری‌های ادوارد اسنودن از عملیات عظیم جاسوسی و مراقبت در سطح جهانی و پریزم پرده برداشت.

بنا به مدارک اسنودن، این برنامه‌ها که شامل جاسوسی از مردم عادی و شخصیت‌ها در مکالمات تلفنی، ایمیل، استفاده از موتور جستجوی اینترنت و ... در تمام کشور‌ها و بدون رعایت مرز‌های سیاسی صورت می‌گیرند، در درجه اول توسط آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا به اجرا در می‌آیند که ...

فیلم سینمایی «سرب» به کارگردانی «مسعود کیمیایی»، سه شنبه ۳ آذر ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق روی آنتن می رود.

در این فیلم خواهید دید: در تهران سال‌های ۱۳۳۰ یک زوج جوان یهودی به نام‌های دانیال و مونس همچون بسیاری دیگر از یهودیان خواهان عزیمت به سرزمین موعود هستند.

اما از آنجایی که عمویشان یعقوب مخالف صهیونیزم است با مخالفت سازمان هاگانا که یک گروه بسیج کننده یهودیان است مواجه می‌شوند.

چندی بعد یعقوب به دست یزقبل که عضو سازمان است کشته می‌شود و پلیس میرزا محسن، همسایه یعقوب را که فردی متدین بوده و برای کمک به او آمده‌است ، به جرم قتل دستگیر و روانه زندان می‌کند.

دانیال و مونس که از هویت قاتل آگاه هستند برای نجات جان خود مجبور به فرار و زندگی مخفیانه شده و هر طور شده از کشور خارج شوند. نوری، برادر میرزا محسن برای اثبات بی‌گناهی برادر خود به دنبال آنان است تا در دادگاه شهادت دهند ولی غیر از او یزقبل نیز در پی آنان است تا شاهدی بر قتلش باقی نماند. سرانجام ...

زنده یادان هادی اسلامی، جمشید مشایخی، جلال مقدم، فریماه فرجامی، امین تارخ و فتحعلی اویسی در فیلم سینمایی «سرب» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «داوطلبان: نبرد خونین صلح» به کارگردانی «چن کایگه»، چهارشنبه ۴ آذر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی زی‌فنگ ژانگ، جیا سانگ و یاون ژو؛ آخرین فصل از سه‌گانه «داوطلبان» است و روز‌های پایانی جنگ کره را از نگاه نیرو‌های چینی روایت می‌کند.

در حالی که آمریکا با برتری هوایی و تجهیزات گسترده تلاش می‌کند فشار نظامی را افزایش دهد، نیرو‌های چینی با امکانات محدودتر خطوط دفاعی خود را حفظ می‌کنند.

هم‌زمان مذاکرات آتش‌بس آغاز شده ، اما اختلافات سیاسی و شرایط مطرح‌شده از سوی طرف آمریکایی باعث می‌شود جنگ و خونریزی ماه‌ها ادامه پیدا کند.

نبرد‌های سنگینی مانند شنگ‌گان‌لینگ نشان می‌دهد که حتی بمباران گسترده نیز نمی‌تواند مقاومت نیرو‌های چینی را درهم بشکند.

هر بار که مذاکرات متوقف می‌شود، سربازان بیشتری در خط مقدم جان خود را از دست می‌دهند.

در ادامه، نیرو‌های چینی با ضدحملات گسترده تلاش می‌کنند موقعیت خود را در مذاکرات تقویت کنند، اما ...

فیلم سینمایی «پایگاه جهنمی» به کارگردانی «اکبر صادقی»، پنج شنبه ۵ آذر ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دشمن در خاک خود پایگاهی قدرتمند ساخته است.

خبر به ستاد عملیاتی نیروی دریایی می‌رسد و یک تیم چهار نفری از گردان تکاوران نیروی دریایی به فرماندهی ستوان بای انتخاب می‌شوند تا با نفوذ به خاک دشمن پایگاه جهمنی را منهدم کنند که ...

فرامرز قریبیان، جمشید هاشم پور و کاظم افرند نیا در فیلم سینمایی «پایگاه جهنمی» ایفای نقش کرده‌اند.