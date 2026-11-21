توان جسمانی و مهارت‌های تخصصی نجاتگران هلال‌احمر استان مرکزی در آزمون‌های آمادگی جسمانی و مهارتی، با هدف ارتقای توان عملیاتی و کیفیت خدمات امدادی، در شهرستان فراهان سنجیده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آزمون‌های آمادگی جسمانی و مهارتی نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی به میزبانی شهرستان فراهان برگزار شد.

این آزمون‌ها با هدف سنجش توان جسمانی، ارزیابی مهارت‌های تخصصی و میزان آمادگی نجاتگرانی طراحی و اجرا شد که در شرایط دشوار و بحرانی برای نجات جان انسان‌ها در میدان حضور پیدا می‌کنند.

این رقابت‌ها در دو بخش آمادگی جسمانی و مهارتی و با حضور نجاتگرانی از سراسر استان مرکزی برگزار شد.

برگزاری این آزمون‌ها گامی در راستای ارتقای توان عملیاتی نیرو‌های امدادی، افزایش آمادگی در مواجهه با حوادث و بهبود کیفیت خدمات امداد و نجات در استان است.