به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ سجاد دهقانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه حاجی آباد گفت: هدف از برگزاری این مراسم معنوی گرامیداشت یاد و خاطره آلاله‌های سرخ انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و آشنایی نسل جوان و نوجوان با رشادت‌ها وایثارگری‌های شهیدان است.

امام جمعه حاجی‌آباد نیز گفت: شهدا با نثار جان خود، درخت تنومند انقلاب اسلامی را آبیاری کردند و امروز وظیفه همگانی است که رهرو راستین راه آنان باشیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی دُری افزود: حضور شهدا و به‌ویژه شهدای گمنام در روستا‌ها و مناطق مختلف، مایه خیر، برکت و تحکیم بنیان‌های معنوی جامعه است و روستای میمن دبه عطر وجود این شهید گمنام متبرک شده است.

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این آیین معنوی با مدیحه‌سرایی و مرثیه‌خوانی در وصف شهدا و دکلمه‌خوانی همراه بود.

در بخش پایانی این یادواره، از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران بخش فارغان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی قدردانی شد.