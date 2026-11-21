معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران از ترخیص نخستین نسل از متروباس‌های ۲۶ متری از گمرک در شرایط جنگی خبر داد که به زودی به تهران می رسند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن هرمزی با اعلام این خبر گفت: با وجود محاصره دشمن و اختلالاتی که در مسیر واردات ایجاد کرده، است دو دستگاه از این اتوبوس‌های جدید از گمرک بندرعباس ترخیص شده و به زودی پس از طی مراحل فنی و کارشناسی، در خط یک بی آرتی در مسیر ترمینال‌های شرق و غرب به کار گرفته می شوند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران گفت:قرارداد این متروباس‌ها شامل ۷۵ دستگاه است که به مرور وارد کشور می‌شوند تا به مسیری که برای آنها در نظر گرفته شده، تزریق شوند.

هرمزی با اشاره به اینکه متروباس‌های ۲۶ متری ظرفیت جابجایی ۳۰۰نفر را دارد،افزود: تا شهریور ۱۴۰۰ بزرگترین وسیله نقلیه انبوه‌بری که شهر تهران وجود داشت، اتوبوس‌های ۱۸متری بودند که در خطوط بی‌آرتی تردد می‌کردند. معاون شهردار تهران تصریح کرد: ترددهای میلیونی مردم تهران در هر روز می‌طلبد که حمل و نقل انبوه‌بر، با کیفیت و روزآمدی را هدف گزاری کنیم و در این راستا موضوع استفاده از متروباس‌ها مورد تاکید قرار گرفت.