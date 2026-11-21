مسابقات ترکیبی جان‌فدا با محوریت آموزش مهارت‌های امدادی، امداد و نجات و سلاح‌شناسی، با هدف ارتقای آمادگی و توانمندی‌های عمومی شهروندان در میدان شهدا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسابقات ترکیبی جان‌فدا با هدف ارتقای آمادگی و توانمندی‌های عمومی شهروندان، در حاشیه تجمعات شبانه میدان شهدا برگزار شد.

رسولی، جانشین فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: این مسابقات با محوریت آموزش‌های امدادی و مهارتی و در حاشیه تجمعات شبانه میدان شهدا برگزار شده است.

وی افزود: در این برنامه آموزش‌هایی از جمله امدادیاری، سلاح‌شناسی و امداد و نجات به شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود تا ضمن افزایش آگاهی، آمادگی آنان برای مواجهه با شرایط اضطراری ارتقا یابد.