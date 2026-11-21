با صدور پروانه ساخت برای ۹۲ هکتار از اراضی تعاونی مسکن امیرالمؤمنین شهرستان پاکدشت، انتظار ۲۵ ساله اعضای این تعاونی برای خانه‌دار شدن به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پس از ۲۵ سال انتظار، با صدور پروانه ساخت برای ۹۲ هکتار از اراضی تعاونی مسکن امیرالمؤمنین شهرستان پاکدشت، مسیر خانه‌دار شدن اعضای این تعاونی هموار شد.

این اقدام که با هدف تحقق وعده به اعضای تعاونی صورت گرفته، گامی بلند در راستای تأمین مسکن و رفع نیاز اعضای این مجموعه محسوب می‌شود. انتظار می‌رود با آغاز عملیات ساخت‌وساز، روند تحقق این پروژه و اتمام انتظار اعضای تعاونی با سرعت بیشتری دنبال شود.