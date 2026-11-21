به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مهرداد ستاره اظهار کرد:۷۹ نفر در هفت ماهه امسال بر اثر صدمات و عوارض ناشی از سوختگی در آذربایجان‌شرقی جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی گفت: از مجموع فوتی‌های ناشی از سوختگی در هفت ماهه نخست امسال ۵۵ نفر مرد و ۲۴ نفر زن بودند.

مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی افزود:در مهرماه امسال ۱۰ نفر بر اثر صدمات و عوارض ناشی از سوختگی جان خود را از دست دادند که این تعداد در مقایسه با مهرماه سال گذشته تغییری نداشته است.