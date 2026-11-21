به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، از اواخر امروز سرعت وزش باد شمالی کاهش می‌یابد و در پنج روز آینده وضعیت جوی و دریایی به‌نسبت آرامی برای استان پیش‌بینی می‌شود.

محمدرضا انصاری افزود: در این مدت غبار محلی، در برخی ساعت‌ها وزش باد و در مناطق مستعد مه صبحگاهی، از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.

وی آسمان استان را صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی کرد.

کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: جهت وزش باد نیز بیشتر شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر، در نواحی جنوبی تا امشب ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود.

انصاری گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۰۵:۱۷، جزر ساعت ۱۰:۲۸ و مد دوم ساعت ۱۷:۳۴ دقیقه خواهد بود.