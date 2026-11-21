سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های گاز و دشواری تأمین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان امسال، از طراحی ۶۰ اقدام عملیاتی برای عبور از دوره سرد سال خبر داد و تأکید کرد: ۷۰ درصد تولید برق به گاز وابسته است. تأمین به موقع سوخت نیروگاه‌ها عامل پایداری شبکه در زمستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احسان ذبیح‌زاده درباره وضعیت ذخایر سوخت نیروگاه‌ها و احتمال بروز محدودیت برق در زمستان امسال اظهار کرد: آمادگی لازم از جنبه‌های مختلف زنجیره تأمین برق از تولید در نیروگاه‌ها تا انتقال و شبکه توزیع متناسب با فصل زمستان همانند سال‌های گذشته در حال انجام است، اما امسال به دلیل شرایط خاص حوزه انرژی با وضعیت متفاوتی مواجه هستیم.

وی افزود: کشور طی چند سال گذشته در فصل زمستان با ناترازی مزمن گاز و در تابستان با ناترازی برق مواجه بود. در زمستان از نظر ظرفیت تولید برق مشکلی نداریم؛ برای مثال میزان تقاضای مصرف برق در تابستان امسال به حدود ۷۵ هزار مگاوات رسید، در حالی که این رقم در زمستان حدود ۴۷ تا ۴۸ هزار مگاوات است؛ بنابراین در فصل سرد سال مشکل ظرفیتی برای تأمین برق نداریم چراکه توان تأمین برق بسیار فراتر از میزان نیاز مصرف است.

وابستگی ۷۰ درصدی تولید برق به سوخت گاز

سخنگوی صنعت ادامه داد: با این حال، وابستگی قابل توجهی به گاز در تولید برق داریم، به‌طوری‌که حدود ۷۰ درصد تولید برق کشور در طول سال بر پایه سوخت گاز تأمین می‌شود. نیروگاه‌های حرارتی کشور هم سوخت اصلی‌شان گاز است، البته برای شرایطی که در تأمین گاز محدودیت ایجاد شود، سوخت دوم (گازوئیل برای نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی، و مازوت با سهم بسیار پایین برای نیروگاه‌های بخاری) نیز برای افزایش قابلیت اطمینان در نظر گرفته شده است.

ذبیح‌زاده با اشاره به شرایط خاص امسال در حوزه تأمین سوخت تصریح کرد: امسال ناترازی مزمن گاز با آسیب‌هایی که در حملات اواخر اسفندماه به زیرساخت‌ها و پالایشگاه‌های گازی وارد شد تشدید یافته است. این موضوع محدودیت تأمین گاز در دوره سرد سال را افزایش داده و نیروگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که در سرمای هفته گذشته نیز ناچار به استفاده از سوخت مایع و مصرف بخش قابل توجهی از ذخایر مخازن نیروگاهی شدیم.

وی افزود: با وجود کمتر بودن ذخیره سوخت مایع کنونی نسبت به سال قبل، با ساخت مخازن جدید و افزودن حدود ۴۰۰ میلیون لیتر به ظرفیت آنها، سرجمع بیش از یک میلیارد لیتر ظرفیت ذخیره‌سازی خالی در مخازن نیروگاهی داریم که اگر پر شوند، کمک بزرگی برای آمادگی کامل در ورود به دوره سرد سال (که اوج آن از نیمه آذر تا نیمه بهمن است) خواهد بود.

احتمال اعمال محدودیت برق در صورت تهدید پایداری شبکه

سخنگوی صنعت برق درباره احتمال اعمال خاموشی و اولویت‌بندی بخش‌های مختلف تصریح کرد: توان تأمین برق در مقایسه با نیاز مصرف زمستانی بسیار فراتر است، اما وابستگی به سوخت و محدودیت‌های احتمالی در تأمین آن ممکن است ما را ناچار به اعمال محدودیت در سمت مشترکان کند تا پایداری شبکه برق حفظ شود.

وی دو عامل مؤثر در جلوگیری از بروز محدودیت‌ها را برشمرد: نخست در سمت عرضه، تخصیص سوخت کافی به نیروگاه‌ها؛ و دوم در سمت مصرف، همراهی مشترکان با حذف مصارف غیرضروری و بهینه‌سازی مصرف انرژی. ذبیح‌زاده تأکید کرد که برآورد‌ها نشان می‌دهد با حدود ۲۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق می‌توان از بروز اتفاقات ناخواسته جلوگیری کرد.