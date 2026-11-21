تیم دوچرخه‌سواری جوانان فولاد مبارکه سپاهان با نمایشی درخشان و باصلابت در رقابت نزدیک و فشرده با مدعیان، عنوان قهرمانی لیگ پیست جوانان کشور را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رقابت‌های لیگ پیست جوانان کشور در شرایطی در پیست آزادی تهران برگزار شد که تیم‌های حاضر با آمادگی بالا و انگیزه فراوان برای کسب عنوان قهرمانی به میدان آمدند و رقابت میان مدعیان تا مراحل پایانی از حساسیت و نزدیکی قابل توجهی برخوردار بود، با این حال، رکابزنان جوان سپاهان با عملکردی منسجم، تلاش تیمی و درخشش در مواد مختلف، موفق شدند از رقبای خود پیشی بگیرند و بالاتر از پتروشیمی تبریز و گل گهر سیرجان و بر سکوی نخست این رقابت‌ها بایستند.

در جریان روز دوم این مسابقات، رضا غلامی با نمایشی ارزشمند در ماده اومنیوم موفق به کسب نشان طلا شد و عنوان قهرمانی این ماده را به نام خود ثبت کرد.

محمد امین ایروانی در ماده اسپرینت این دوره هم با عملکردی قابل توجه نشان برنز این رقابت‌ها را به دست آورد تا سهمی اثربخش در موفقیت تیمی سپاهان داشته باشد.

دیروز هم و در قالب روز اول لیگ، نمایندگان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان با کسب چهار نشان رنگارنگ، شامل دو طلا، یک نقره و یک برنز، حضوری موفق در رقابت‌های دوچرخه‌سواری جوانان داشتند تا در نهایت امروز تعداد مدال‌ها را به ۶ برسانند.

کسب مقام نخست طلایی پوشان دیار نصف جهان در لیگ پیست جوانان کشور، حاصل تلاش مجموعه تیم، کادر فنی و رکابزنان جوانی است که در فضایی سرشار از رقابت و در برابر حریفان قدرتمند، با انگیزه و تمرکز بالا به میدان رفتند و در نهایت با شایستگی جام قهرمانی را برای اصفهان به ارمغان آوردند.