به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیسیت خبرگزاری صداوسیما، محمدفرید سپری با اشاره به ظرفیت تولید و صادرات فلفل در کشور اظهار کرد: سالانه به‌طور متوسط ۸ تا ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت انواع فلفل اختصاص می‌یابد و بیش از ۲۱۵ هزار تن محصول از این سطح برداشت می‌شود.

وی با بیان اینکه اوج تولید فلفل کشور در فصل زمستان است، افزود: استان‌های هرمزگان، خوزستان و بوشهر کانون اصلی تولید این محصول هستند و حدود ۷۰ درصد سطح زیرکشت و ۷۶ درصد تولید سالانه فلفل کشور به این سه استان اختصاص دارد.

سپری با اشاره به آمار سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ گفت: در کشت زمستانه یا طرح استمرار، ۴ هزار و ۱۱ هکتار به کشت فلفل اختصاص یافت که با عملکرد ۳۶ تن در هکتار، بیش از ۱۴۶ هزار تن محصول تولید شد.

به گفته وی، در کشت بهاره هزار و ۴۲۲ هکتار، کشت تابستانه هزار و ۴۵۸ هکتار و کشت پاییزه یک‌هزار و ۳۲۲ هکتار به تولید این محصول اختصاص داشت؛ در مجموع سطح زیرکشت فلفل به ۸ هزار و ۲۱۳ هکتار و میزان تولید به ۲۱۵ هزار و ۸۷۲ تن رسید.

مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی، مناطق گرمسیری شامل هرمزگان، بوشهر، جنوب کرمان، فارس و خوزستان را از مناطق اصلی تولید خارج از فصل فلفل برشمرد و گفت: در مناطق معتدل از جمله اردبیل، آذربایجان‌غربی، اصفهان و خراسان رضوی نیز کشت‌های بهاره و تابستانه انجام می‌شود.

سپری با اشاره به ظرفیت صادراتی فلفل ایران افزود: عراق، روسیه، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان و افغانستان، هفت مقصد اصلی صادرات این محصول هستند.

وی همچنین مصرف سرانه فلفل در کشور را به‌طور متوسط حدود یک کیلوگرم برای هر نفر اعلام کرد.