به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: قبل از ظهر امروز، یک نفتکش متخلف با وجود هشدار‌های اعلام‌شده و الزامات تردد دریایی، با خاموش‌کردن سامانه‌های شناسایی و ناوبری وارد منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز شده بود که در پی برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شد.

نیروی دریایی ارتش با هشدار به صاحبان و متصدیان نفتکش‌ها تأکید کرد: تردد در مناطق ممنوعه و محدوده‌های اعلام‌شده، تهدیدی جدی برای جان خدمه و امنیت شناورهاست؛ از این‌ رو مسئولیت هرگونه حادثه ناشی از بی‌توجهی به هشدار‌ها و محدودیت‌های دریانوردی بر عهده مالکان و بهره‌برداران شناور‌ها خواهد بود.