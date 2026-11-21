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نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از انفجار و آتشسوزی یک نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین دریایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیهای اعلام کرد: قبل از ظهر امروز، یک نفتکش متخلف با وجود هشدارهای اعلامشده و الزامات تردد دریایی، با خاموشکردن سامانههای شناسایی و ناوبری وارد منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز شده بود که در پی برخورد با مین دریایی دچار آتشسوزی شد.
نیروی دریایی ارتش با هشدار به صاحبان و متصدیان نفتکشها تأکید کرد: تردد در مناطق ممنوعه و محدودههای اعلامشده، تهدیدی جدی برای جان خدمه و امنیت شناورهاست؛ از این رو مسئولیت هرگونه حادثه ناشی از بیتوجهی به هشدارها و محدودیتهای دریانوردی بر عهده مالکان و بهرهبرداران شناورها خواهد بود.