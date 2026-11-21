روایت میدان داری لرستانیها در شب ۲۶۵ سنگر خیابان
میدان داری لرستانیها برای خونخواهی امام مجاهد شهید در سنگر دفاع از ولایت و وطن به ایستگاه ۲۶۵ رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ایستادگی و پرچمداری مردم ولایی وغیور انقلابی استان لرستان در قرار شبانهی میدان دفاع از ولایت و میهن اسلامی به ایستگاه دویست و شصتو پنج رسید.
در این عهد و قرار شبانه مردم ولایی خرم آباد، پیام خونخواهی قائد شهید امت،بیعت با رهبرمعظم انقلاب اسلامی،ایستادن پای عزت و امنیت ایران اسلامی ،حمایت از نیروهای مسلح و جبهه ی مقاومت را از میدانهای شهر به جهانیان مخابره کردند.
شرکت کنندگان در اجتماع شبانه مردمی خیابان انقلاب خرمآباد با تأکید بر تقش بسیج به عنوان شجره ی طیبه انقلاب این سازمان را نماد پیوند عمیق نظام اسلامی با مردم عنوان کردند.