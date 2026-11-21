مدیرعامل آبفای استان مرکزی اعلام کرد
اصلاح ۴۲۰ کیلومتر از شبکههای فرسوده آب استان مرکزی در دو سال اخیر
۱۵ درصد هدررفت واقعی منابع آب استان مرکزی ناشی از فرسودگی شبکههای توزیع و خطوط انتقال است؛ معضلی که با اجرای طرحهای اصلاح شبکه و هوشمندسازی توزیع آب در حال کاهش است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: ۶۰ درصد شبکههای توزیع و خطوط انتقال آب استان به پایان عمر مفید خود رسیدهاند و اصلاح و نوسازی این شبکهها در دستور کار قرار دارد.
سعید سرآبادانی افزود: در دو سال گذشته ۲۴۰ کیلومتر از شبکههای فرسوده توزیع و ۱۸۰ کیلومتر از خطوط انتقال آب استان اصلاح شده است.
او با اشاره به آغاز طرح هوشمندسازی و پهنهبندی شبکه توزیع آب، جداسازی زونهای فشاری و تعدیل فشار شبکه گفت: اجرای این طرح به مدیریت فشار آب، بهویژه در ساعات شب و زمان کاهش مصرف، کمک میکند و ضمن افزایش عمر مفید شبکهها، در کاهش هدررفت آب و مدیریت مصرف مشترکان نیز مؤثر است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با تأکید بر ضرورت تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اصلاح شبکههای فرسوده افزود: اجرای کامل برنامههای کاهش هدررفت آب در استان نیازمند حمایت و همراهی مسئولان استانی و کشوری است.