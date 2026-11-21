به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: ۶۰ درصد شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب استان به پایان عمر مفید خود رسیده‌اند و اصلاح و نوسازی این شبکه‌ها در دستور کار قرار دارد.

سعید سرآبادانی افزود: در دو سال گذشته ۲۴۰ کیلومتر از شبکه‌های فرسوده توزیع و ۱۸۰ کیلومتر از خطوط انتقال آب استان اصلاح شده است.

او با اشاره به آغاز طرح هوشمندسازی و پهنه‌بندی شبکه توزیع آب، جداسازی زون‌های فشاری و تعدیل فشار شبکه گفت: اجرای این طرح به مدیریت فشار آب، به‌ویژه در ساعات شب و زمان کاهش مصرف، کمک می‌کند و ضمن افزایش عمر مفید شبکه‌ها، در کاهش هدررفت آب و مدیریت مصرف مشترکان نیز مؤثر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با تأکید بر ضرورت تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اصلاح شبکه‌های فرسوده افزود: اجرای کامل برنامه‌های کاهش هدررفت آب در استان نیازمند حمایت و همراهی مسئولان استانی و کشوری است.