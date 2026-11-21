مدیرکل آموزش فنی‌ و حرفه‌ای خوزستان گفت: ۹۶۴ نفر در مرحله شهرستانی بیست‌ و سومین دوره مسابقات ملی مهارت استان در ۳۱ رشته مهارتی رقابت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام ملایی‌هزاروندی با اشاره به رقابت ۹۶۴ خوزستانی در ۳۱ رشته مهارتی بیست‌وسومین دوره مسابقات ملی مهارت، اظهار کرد: شرکت‌کنندگان این دوره از مسابقات در قالب طرح‌های عملی، توانمندی‌ها و مهارت‌های تخصصی خود را به رقابت گذاشتند.

وی با اشاره به روند برگزاری مراحل بعدی این رقابت‌ها افزود: نفرات برتر مرحله شهرستانی به مرحله استانی راه خواهند یافت که این مرحله نیز ۲۶ آذرماه سال جاری برگزار می‌شود.

ملایی هزاروندی بیان داشت: برگزیدگان مرحله استانی نیز به‌عنوان نمایندگان خوزستان به مرحله کشوری بیست‌وسومین دوره مسابقات ملی مهارت که در بهار سال آینده به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود، اعزام می‌شوند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان تصریح کرد: مسابقات ملی مهارت فرصتی برای شناسایی استعداد‌های برتر، سنجش توانمندی‌های حرفه‌ای و ارتقای سطح مهارت جوانان و نیروی انسانی متخصص است.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان نماینده ایران در سازمان جهانی مهارت (WSI)، متولی برگزاری مسابقات ملی مهارت به صورت سالانه است.

این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ مهارت آموزی هر سال در سه مرحله شهرستانی، استانی و ملی با حضور نخبگان و استعداد‌های برتر مهارتی برگزار می‌شود و برگزیدگان نهایی آن پس از گذراندن اردو‌های آمادگی به مسابقات جهانی مهارت اعزام می‌شوند.