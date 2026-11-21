مراسم پنجاه و یکمین سالگرد آیت الله العظمی بهبهانی و بزرگداشت آیت الله العظمی وحید خراسانی با حضور علما ، طلاب و مردم قدرشناس در اهواز برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، علما، طلاب و قشر‌های مختلف مردم مراسم پنجاهمین سالگرد آیت الله العظمی بهبهانی و بزرگداشت آیت الله العظمی وحید خراسانی در دارالعلم آیت الله العظمی بهبهانی اهواز برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن حسن زاده، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در سخنانی با اشاره به جایگاه‌های علمی حضرات آبات عظام میر سید علی بهبهانی و حسین وحید خراسانی، از مقام و تلاش‌های علمی و خدمات اجتماعی این دو عالم برجسته جهان اسلام تجلیل کرد.