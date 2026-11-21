به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،در شورای اداری استان همدان از بسیجیان موفق استان و خانواده شهدای خدمت رسان جنگ‌های تحمیلی اخیر تجلیل شد.

استاندار همدان، در شورای اداری استان با گرامیداشت هفته بسیج گفت: برکات و ثمرات بسیج در عرصه های عمران، سازندگی، محرومیت‌زدایی، فرهنگ و سلامت کاملا مشهود است

آقای حمید ملانوری شمسی با تأکید بر ضرورت توجه به مخاطبان گام دوم انقلاب تصریح کرد: جوانان و نوجوانان بایدمورد توجه قرار بگیرند و از توانمندی‌های نخبگان و گروه‌های مختلف مردم برای حل مشکلات بهره گیری و استفاده شود

وی با اشاره به ضرورت شجاعت در تصمیم‌گیری و نوآوری در مدیریت گفت: با همدلی و خلاقیت و کنار هم بودن، مشکلات جامعه قابل حل است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان نیز با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر گفت: ارزش واقعی بسیج در یک سال گذشته به معنای واقعی درک شد و توانست قدرت‌های بزرگ دنیا را به بن‌بست برساند

آیت‌الله شعبانی موثقی با اشاره به حضور بسیجیان در عرصه‌های امنیتی، محرومیت‌زدایی، حجاب و عفاف و مساجد تصریح کرد: بسیج نیرویی مردمی است که هم نگاه فرهنگی، هم اقتصادی و هم سیاسی دارد

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس هم با اشاره به تفکر بسیجی گفت: امروز ایران اسلامی متحد با نود میلیون بسیجی در برابر استکبار جهانی ایستاده است حمیدرضا حاجی‌بابایی افزود: ایران اسلامی امروز بخاطر بسیج و تفکر بسیجی یک ابرقدرت واقعی، است

اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی هم تاکید کرد: بسیج محدود به مکان فیزیکی نیست و ما پنجاه میلیون پایگاه بسیج در خانواده‌های ایرانی داریم.

فرمانده سپاه انصار الحسین استان هم از فعالیت قرارگاه‌های بسیج در استان همدان خبر داد و گفت: این قرارگاه‌ها حتی در طول جنگ نیز تعطیل نشدند