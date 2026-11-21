\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n