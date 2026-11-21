به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سردار سرلشکر «احمد وحیدی» فرمانده کل سپاه در بازدید از شهر موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: همهٔ کشورهای ناتو علیه ایران بودند؛ اما به‌اذن خدا نتوانستند پیروز شوند. دبیرکل ناتو اعتراف کرد که بیش از ۵ هزار پرواز از کشورهای ناتو علیه ایران انجام شد.

سرلشکر وحیدی افزود: ذلت و خواری دشمن را بیش از پیش خواهیم دید؛ معلوم می‌شود که حق بر باطل پیروز است. خداوند اراده فرموده که باطل را از بین ببرد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در این بازدید با اشاره به توانایی‌های این نیرو در نبرد با دشمن اظهار داشت: نیروی هوافضای سپاه در همهٔ ساعات آمادهٔ انجام فرامین فرماندهی کل قوا و فرماندهی سپاه است.

سردار «سید مجید موسوی» تاکید کرد: توانمندی‌های ما در حد فاصل هر ۲ جنگ افزایش پیدا کرده؛ شگفتانه‌ها و محصولات کارآمدی از جنس مرعوب‌کننده و منهضم‌کننده در سازمان رزم ما شکل گرفت.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه در اعمال قدرت و مقابله با تهدیدات، درنگی وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: میدان در اختیار ایران است و صحنه نبرد را ما تعیین می‌کنیم.