مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی کشور، مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز را الگویی عملیاتی برای اجرای شاخص‌های جهانی سازگاری با تغییر اقلیم و افزایش تاب‌آوری جوامع محلی در کاپ ۳۱ پیشنهاد کرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، حمید نوری در سی‌ویکمین کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP ۳۱) در آنتالیا، با تأکید بر ضرورت پیوند اهداف جهانی سازگاری با اقدامات اجرایی در سطح محلی، پیشنهاد داد حوزه‌های آبخیز به‌عنوان واحد عملیاتی تحقق این اهداف و شاخص‌ها در نظر گرفته شوند.

وی با اشاره به تصویب ۵۹ شاخص جهانی سازگاری با تغییر اقلیم در اجلاس سال گذشته در برزیل و چارچوب امارات برای تاب‌آوری جهانی گفت: مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز می‌تواند زمینه اجرای این شاخص‌ها را متناسب با شرایط اقلیمی و زیست‌محیطی هر منطقه فراهم کند.

نوری این الگو را شامل چهار مرحله ارزیابی وضعیت و آسیب‌پذیری حوزه‌های آبخیز، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی اقدامات، اجرای برنامه‌های یکپارچه و پایش و گزارش‌دهی نتایج دانست.

به گفته مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی، در این چارچوب ابتدا وضعیت منابع طبیعی و میزان آسیب‌پذیری هر حوزه در برابر مخاطرات اقلیمی ارزیابی می‌شود و سپس اقدامات متناسب با شرایط منطقه برای حفاظت و احیای منابع طبیعی در اولویت اجرا قرار می‌گیرد. در مرحله پایانی نیز نتایج اقدامات از طریق سازوکار‌های پایش و گزارش‌دهی بررسی می‌شود.

وی افزود: اجرای این رویکرد می‌تواند فاصله میان اهداف و تعهدات جهانی با اقدامات عملی در کشور‌ها و جوامع محلی را کاهش دهد و امکان ارزیابی اثربخشی برنامه‌های سازگاری را بر اساس شرایط واقعی هر حوزه آبخیز فراهم کند.

نوری همچنین تجارب ایران در زمینه سازگاری با تغییر اقلیم را در محور‌هایی همچون آینده‌نگری و ارزیابی وضعیت حوزه‌های آبخیز، پیوند مدیریت آبخیز با امنیت غذایی و کشاورزی پایدار، احیای زیست بوم ها، اجرای ابتکار یک میلیارد درخت، حفاظت از جنگل‌ها و توسعه جنگل‌داری اجتماعی، مدیریت گردوغبار و همکاری‌های منطقه‌ای تشریح کرد.

مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی، تأمین مالی کافی، پایدار و قابل پیش‌بینی را از الزامات اجرای برنامه‌های سازگاری دانست و بر ضرورت انتقال فناوری، ظرفیت‌سازی و تسهیل دسترسی کشور‌های در حال توسعه به منابع مالی بین‌المللی تأکید کرد.

وی همچنین خواستار متناسب‌سازی الزامات گزارش‌دهی با ظرفیت کشور‌های در حال توسعه شد و گفت حمایت‌های مالی و فنی باید با نیاز‌ها و توان اجرایی این کشور‌ها تناسب داشته باشد.

نوری با معرفی ظرفیت‌های علمی و اجرایی مرکز بین‌المللی مدیریت یکپارچه منابع آب و زیست‌منابع در مناطق خشک و نیمه‌خشک (ICIMWB) وابسته به یونسکو، آمادگی این مرکز را برای همکاری‌های بین‌المللی در زمینه آموزش، انتقال دانش و فناوری، مدیریت یکپارچه آبخیزها، احیای سرزمین و مقابله با مخاطرات اقلیمی اعلام کرد.

وی توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، به‌ویژه در خاورمیانه و حوزه مدیترانه، را برای مقابله با چالش‌های مشترک اقلیمی و محیط‌زیستی ضروری دانست.

سی‌ویکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد از ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در آنتالیای ترکیه آغاز شده و تا ۲۹ آبان ادامه دارد. تأمین مالی اقدامات سازگاری، تقویت تاب‌آوری نظام‌های غذایی و منابع آب و تبدیل طرح‌های سازگاری به فرصت‌های سرمایه‌گذاری از محور‌های این نشست است.