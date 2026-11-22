به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تفاله انگور به عنوان یکی از فرآورده‌های فرعی کارخانجات صنایع غذایی و تبدیلی در ایران، فرآورده فرعی حاصل از عمل آوری انگور است. تفاله انگور حاوی ترکیبات پلی فنولی است که خاصیت آنتی اکسیدانی دارند و به دلیل فعالیت بالای آنتی اکسیدانی‌ می‌تواند زمینه استفاده از مقادیر بالای چربی را در جیره طیور امکان پذیر سازد.

از این رو، استفاده از آن در جیره غذایی طیور توصیه می‌شود. درصد پیشنهادی استفاده از این تفاله در جیره غذایی مرغ گوشتی و تخم گذار متغیر است و بسته به سویه و سن طیور و همچنین شرایط نگهداری، بین یک تا نه درصد پیشنهاد می‌شود.

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مقادیر بالای چربی تفاله انگور، گزینه‌ای مناسب برای مصرف در صنعت مرغداری