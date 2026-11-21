به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،درمانگاه دندانپزشکی محله‌ خلیل آباد تبریز به همت موسسه‌ خدمات درمانی بسیج با هزینه کرد بیش از یک میلیارد تومان ایجاد و بیش از ۴ میلیارد تومان هم برای تجهیز آن شامل نصب و راه اندازی ۵ یونیت دندانپزشکی هزینه شده است.

درمانگاه همه روزه به جز روز‌های تعطیل از ساعت ۸ تا ۲۴ دایر بوده و با ۱۴ دندانپزشک عمومی و ۳ دندانپزشک متخصص با تعرفه‌ دولتی و ۱۰ تا ۱۵ درصد تخفیف و امکان قسط بندی هزینه‌ درمان به عموم مردم خدمات ارائه می‌کند.