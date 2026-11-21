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در گرامیداشت هفته بسیج درمانگاه دندانپزشکی محله خلیل آباد تبریز واقع در خیابان کوثر شرقی برای ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی به مردم منطقه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،درمانگاه دندانپزشکی محله خلیل آباد تبریز به همت موسسه خدمات درمانی بسیج با هزینه کرد بیش از یک میلیارد تومان ایجاد و بیش از ۴ میلیارد تومان هم برای تجهیز آن شامل نصب و راه اندازی ۵ یونیت دندانپزشکی هزینه شده است.
درمانگاه همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت ۸ تا ۲۴ دایر بوده و با ۱۴ دندانپزشک عمومی و ۳ دندانپزشک متخصص با تعرفه دولتی و ۱۰ تا ۱۵ درصد تخفیف و امکان قسط بندی هزینه درمان به عموم مردم خدمات ارائه میکند.