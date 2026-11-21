به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان چهارمحال و بختیاری گفت: در این موفقیت دانش‌آموزان الهه مهری، فاطمه آقابابایی، محمدطه جانباز، ابوالفضل نظری و آرمینا حبیبی رتبه برتر استانی را کسب کردند. خدادادی افزود: همچنین دانش‌آموزان امیرمحمد صالح‌پور، یاسمین صالحی، یاسمین ربیعی، مسعود مولوی، ابوالفضل نظری، محمدمهدی هاشمی دزکی، نازنین‌زهرا محمدی‌پاک، یاسمین‌زهرا محمدی‌پاک، پریسان پورمرادی، علی احمدی، بهار احمدی و کیمیا بزرگ‌نیا با موفقیت در بخش قرعه‌کشی پویش «هیس‌طوری» نقش‌آفرینی کردند.

وی افزود:در پویش کتابخوانی «هیس‌طوری» دانش‌آموزان با تاریخ استعمار آشنا می‌شوند.