آیین یادواره شهدای بسیج ادارات و کارمندان شهرستان پردیس، با حضور مسئولان و خانواده‌های شهدا، در محل شهرداری این شهرستان برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای والامقام، پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از مقام شامخ شهدا و خانواده‌های آنان برگزار شد.

در این آیین، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بسیجی و کارمند، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار، فداکاری و مسئولیت‌پذیری در جامعه و ادامه راه شهدا در خدمت‌رسانی صادقانه به مردم تأکید کردند.

همچنین در بخش پایانی این مراسم، از خانواده‌های معظم شهدای شهرستان و جانبازان با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل و قدردانی شد.

یادواره شهدای بسیج ادارات و کارمندان شهرستان پردیس به همت حوزه بسیج ادارات و کارمندان و در محل شهرداری پردیس برگزار شد.