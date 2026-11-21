فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان استان خوزستان از شناسایی و دستگیری سارق حرفه‌ای سیم‌های برق و کابل‌های مخابراتی با ۱۸ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ منصور سیلاوی بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق و کابل مخابراتی در برخی مناطق شهرستان بهبهان با خودروی پژو ۴۰۵ پلاک جعلی، موضوع در دستور کار پلیس انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۲ با اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند، موفق شدند هویت یک سارق حرفه‌ای را شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه او را دستگیر کنند.

سرهنگ سیلاوی با اشاره به کشف خودروی متهم، تصریح کرد: متهم پس از انتقال به مقر پلیس در مواجهه با ادله و مستندات موجود، لب به اعتراف گشود و به ۱۲ فقره سرقت سیم برق، ۴ فقره سرقت کابل مخابراتی و همچنین ۲ فقره سرقت اماکن و اموال در سطح شهرستان اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.