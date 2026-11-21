مجموعه پویانمایی «کرم کتاب» به کارگردانی هادی محمدیان و همکاری استودیو «بن» اصفهان، با رویکردی نوین برای آشتی دادن کودکان با کتاب و معرفی آثار فاخر ادبیات ایران و جهان، این روز‌ها از شبکه نهال روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هادی محمدیان، کارگردان این اثر که پیش‌تر آثار شاخصی همچون «فیلشاه»، «شاهزاده روم»، «بچه زرنگ» و «سفینه نجات» را در کارنامه خود ثبت کرده است، با حضور در استودیوی شبکه خبر درباره ایده شکل‌گیری این پویانمایی گفت: این طرح از سال ۹۷ و با این دغدغه شکل گرفت که اگر افرادی که به کتابخوانی علاقه افراطی دارند و به اصطلاح «کرم کتاب» نامیده می‌شوند، شخصیت پیدا کنند، چه شکلی خواهند شد؛ بنابراین داستانی شکل گرفت که در آن این موجودات با خوردن کلمات کتاب‌ها، به شخصیت‌های درون داستان تبدیل می‌شوند.

وی با اشاره به تنوع داستانی این مجموعه افزود: جهان داستان «کرم کتاب» بسیار کامل و متنوع است؛ پدر خانواده (باباکاردان) عاشق ادبیات کهن و شعر است، مادر به موضوعات تربیت فرزند و آشپزی می‌پردازد، و فرزندان نیز به کتاب‌های کارگاهی، ماجرایی و رمانتیک علاقه دارند که این تنوع به ما اجازه می‌دهد انواع کتاب‌ها و مشاغل را به خانواده‌ها و کودکان معرفی کنیم.

کارگردان «کرم کتاب» درباره مدل تولید این اثر بدون وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های کلان سنتی گفت: این مجموعه با تکیه بر دانش، تخصص و پشتکار حدود ۳۰ نفر از جوانان با استعداد و دغدغه‌مند اصفهانی در استودیو بن تولید شده است. ­

وی ادامه داد: این تجربه نشان داد که برخلاف تصور رایج، تولیدات انیمیشن باکیفیت می‌توانند به صورت غیرمتمرکز و خارج از تهران نیز انجام شوند و دانش‌بنیان بودن می‌تواند مولد ثروت و سرمایه باشد.

محمدیان درباره چشم‌انداز آینده این مجموعه افزود: پس از تولید تیزر‌ها و بخش‌های کوتاه ۵ دقیقه‌ای که هر دو ماه یک‌بار پخش می‌شود، تولید سریال عروسکی، بازی‌های رایانه‌ای و ساخت فیلم سینمایی ۹۰ دقیقه‌ای «کرم کتاب» در دستور کار قرار دارد تا این شخصیت‌ها به ماندگاری طولانی‌مدت در ذهن کودکان دست یابند.

کارگردان مجموعه پویانمایی «کرم کتاب»، با اشاره به الگو‌های موفق شبکه کودک در معرفی شخصیت‌های جدید افزود: شبکه کودک در سال‌های اخیر با ساخت تیزر انیمیشن‌هایی همچون «ماجرا‌های نوید»، توانست شخصیت‌های جدیدی را به کودکان معرفی کند که این رویکرد می‌تواند نقطه آغاز شکل‌گیری قصه‌های تازه باشد.

وی ادامه داد: با همین الگو و با حمایت آقای باطنی، مدیر مرکز کودک و نوجوان سیما، مقرر شد پس از پخش تیزر‌های انیمیشنی «کرم کتاب» و استمرار آن، محصولات جانبی متنوعی نظیر سریال عروسکی، آثار کوتاه دو بعدی، بازی‌های رایانه‌ای (گیم) و تم‌ها یا پارک‌های موضوعی ساخته شود تا این جهان داستانی به طور کامل برای مخاطبان معرفی و تثبیت شود.

کارگردان «کرم کتاب» افزود: نقطه اوج این فرآیند، تولید فیلم سینمایی بلند پس از گذشت یک سال تا یک سال‌ونیم خواهد بود تا در پی آن، با ارائه محصولات جانبی سینمایی، شاهد خلق شخصیت‌هایی ماندگار باشیم؛ چرا که در سال‌های اخیر شخصیت‌های کمی توانسته‌اند عمر طولانی در ذهن کودکان داشته باشند و به نفوذ پایدار در خانواده‌ها، روی جلد دفاتر و در کنار وسایل شخصی آنها دست پیدا کنند.

وی در پایان از ساخت اثر سینمایی دیگری به نام «پلوان» با محور شاهنامه و با گویش و فضای خطه کرمانشاه خبر داد که هم‌اکنون مراحل تولید را برای گروه کودک و نوجوان سپری می‌کند.

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