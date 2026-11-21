یک‌هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان ناوگان خودرویی و تجهیزات امداد و نجات به ظرفیت جمعیت هلال‌احمر استان کرمان افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، استاندار کرمان در مراسم الحاق این تجهیزات، با تأکید بر ضرورت تقویت ناوگان امدادی گفت: وسعت جغرافیایی و پراکندگی جمعیت استان، برخورداری از امکانات کافی برای حضور سریع و مؤثر در حوادث را ضروری کرده است.

طالبی با قدردانی از حمایت‌های جمعیت هلال‌احمر کشور در تأمین تجهیزات امدادی افزود: این پشتیبانی نقش مؤثری در ارتقای توان امدادرسانی استان دارد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر نیز از الحاق ناوگان خودرویی، تجهیزات و اقلام تخصصی امداد و نجات به ارزش یک‌هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این تجهیزات با هدف افزایش آمادگی و ارتقای توان عملیاتی نیرو‌های امدادی تأمین شده‌اند.

در این مراسم، اتوبوس سحر ویژه فعالیت تیم‌های تخصصی حمایت روانی از آسیب‌دیدگان حوادث نیز معرفی شد.

همچنین از خانواده شهید حمید بافنده، از شهدای مدافع حرم و شهید محمدسعید دهقان اناری، از شهدای امنیت تجلیل شد.

این مراسم با رژه ناوگان و تجهیزات جدید امدادی به پایان رسید.