سی‌وهفتمین مرحله خدمت‌رسانی بنیاد علوی با مشارکت گروه جهادی کربلا و با هدف ارتقای سطح سلامت و تسهیل دسترسی مردم مناطق روستایی به خدمات درمانی، به مدت دو روز در دهستان میانکاله برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سی‌وهفتمین مرحله خدمت‌رسانی بنیاد علوی با مشارکت گروه جهادی کربلا و با هدف ارتقای سطح سلامت و تسهیل دسترسی مردم مناطق روستایی به خدمات درمانی، به مدت دو روز در دهستان میانکاله برگزار شد.

در این برنامه جهادی، ۴۸۰ نفر از اهالی منطقه پذیرش شدند و در مجموع یک‌هزار خدمت پزشکی ارائه شد.

سیدحسین میرجعفری، مجری برنامه‌های بنیاد علوی در استان مازندران، با اشاره به استقبال مردم از این برنامه گفت: در این مرحله از خدمت‌رسانی، تلاش شد با حضور کادر درمانی و گروه‌های جهادی، بخشی از نیاز‌های پزشکی مردم منطقه پاسخ داده شود.

وی افزود: ارائه خدمات تخصصی و عمومی پزشکی در مناطق روستایی، گامی در جهت گسترش عدالت سلامت و کاهش مشکلات دسترسی مردم به خدمات درمانی است.

در کنار خدمات پزشکی، برگزاری کلاس‌های فرهنگی و آموزشی با محوریت بهداشت فردی و آموزش روش صحیح مسواک زدن نیز از دیگر برنامه‌های این اردوی جهادی بود.

این برنامه در قالب پویش گروه‌های جهادی سلامت و با همراهی بنیاد علوی و گروه جهادی کربلا، جلوه‌ای از همدلی و خدمت‌رسانی به مردم در مناطق روستایی دهستان میانکاله بود.