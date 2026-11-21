دانشگاه شهید بهشتی زمان و نحوه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در مقطع کارشناسی (شامل پذیرفته‌شدگان با آزمون و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی) را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: فرایند ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در دو مرحله غیرحضوری (مشروط) و حضوری (نهایی و قطعی) انجام می‌شود. ثبت‌نام غیر حضوری از ساعت ۱۱ امروز؛ شنبه ۳۰ آبان آغاز شده و تا پایان یکشنبه اول آذرماه ادامه خواهد داشت.

همچنین ثبت‌نام حضوری پذیرفته‌شدگان بومی در روز‌های دوشنبه ۲ و سه‌شنبه ۳ آذرماه و پذیرفته‌شدگان غیر بومی شنبه ۷ آذر، در واحد آموزشی مربوطه انجام می‌شود. بر اساس اعلام معاونت آموزشی، کلاس‌های درسی نیز از شنبه ۷ آذر آغاز خواهد شد.

پذیرفته‌شدگان لازم است پیش از اقدام به ثبت‌نام، اطلاعیه‌ها و راهنما‌های مربوطه را به‌دقت مطالعه و مدارک موردنیاز را آماده کنند. همچنین دریافت گواهی پذیرش غیرحضوری از سامانه جامع آموزشی دانشگاه برای ارائه در زمان ثبت‌نام حضوری الزامی است.