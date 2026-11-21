مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما و رشد بالای مصرف گاز در بخش خانگی هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند به محدودیت بیشتر صنایع و احتمال قطع گاز در برخی استان‌ها منجر شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ هوشنگ صیدالی، با بیان اینکه فصل سرد سال از آذر ماه آغاز می‌شود و تا پایان اسفند ادامه دارد، گفت: «سال‌های گذشته در آبان ماه مصرف زیادی در بخش خانگی نداشتیم، اما متأسفانه امسال مصرف خانگی بسیار بالا رفته و بیش از ۶۰ درصد مصرف ما در بخش خانگی بوده است.»

صیدالی توضیح داد که در فصل سرما معمولا بخشی از سهمیه گاز نیروگاه‌ها کاهش می‌یافت و گازوئیل در اختیار آنها قرار می‌گرفت، اما با مصرف فعلی بخش خانگی، امکان دارد گازوئیل نیز زودتر به پایان برسد و این وضعیت به خاموشی در برخی نقاط منجر شود.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: «ما تمایل نداریم برق هیچ خانه‌ای قطع شود؛ قطع گاز هم اساسا شرایط پذیرفتنی ندارد و باید کمک کنیم گاز هیچ‌جا قطع نشود، چون اگر به این مرحله برسیم شرایط سختی ایجاد می‌شود.»

او با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته درباره وضعیت هوا گفت: «از چهارم آذر ماه سرمای بیشتری را شاهد خواهیم بود و طبیعتا مصرف در بخش خانگی بالاتر می‌رود. انتظار داریم مردم عزیز به این نکته توجه کنند. ما تنها از طریق رسانه‌ها و مدیران عامل گاز‌های استانی تذکر می‌دهیم، اما مردم باید بدانند اگر درست مصرف نکنند، این مسئله حتما به قطعی منجر خواهد شد و قطعی نیز نارضایتی ایجاد می‌کند.»

صیدالی در تشریح آمار مصرف گفت: «هفته گذشته حدود ۶۴ درصد مصرف در بخش خانگی بود. در یکی دو سه روز اخیر که هوا کمی گرم‌تر شد، این رقم به حدود ۶۲ و ۶۱.۵ درصد رسید که برای آبان ماه عدد معقولی نیست. اگر با این روند جلو برویم، در آذر و دی ماه که شرایط بسیار سردتری خواهیم داشت، مصرف در این بخش خیلی بالا خواهد رفت و ممکن است مشکلاتی برای ما ایجاد کند.»

او افزود: «در ۲۴ ساعت گذشته در بخش خانگی و صنایع ۴۲۰ میلیون متر مکعب مصرف داشتیم. به برخی صنایع از جمله فولاد نیز محدودیت داده‌ایم و قطعا هرچه مصرف بخش خانگی بالاتر برود، مجبوریم محدودیت‌ها را بیشتر کنیم که این به صرفه و صلاح کشور نیست.»

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران درباره اقدامات اطلاع‌رسانی و تشویقی گفت: «قرار شده همکاران ما در استان‌ها به مشترکان پیامک بفرستند و روند مصرفشان را از قبل به آنها اعلام کنند. اگر واقعا همراهی و همکاری نکنند، ممکن است برخی از کسانی که رعایت نمی‌کنند و بیش از اندازه مصرف می‌کنند، با قطع گاز مواجه شوند.»

او در پایان با درخواست از مردم برای مدیریت مصرف گفت: «با گرم نگه داشتن یک اتاق و پوشیدن لباس مناسب می‌توانیم این مدت حدود ۴۵ روز تا دو ماه را مدیریت کنیم تا گاز هیچ‌جا قطع نشود. در حال حاضر دو استان شمالی با وضعیت موجود احتمال قطعی گاز بالایی دارند و هشت استان دیگر نیز در صورت تداوم این روند در معرض خطر قطعی گاز قرار دارند.»