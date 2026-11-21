رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شوشتر استان خوزستان از اختصاص ۶۹ دستگاه آسانسور به طرح‌های مسکن مهر این شهرستان در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان و ارتقای کیفیت سکونت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا بهادری با اشاره به لزوم ارائه خدمات مطلوب در طرح های مسکن مهر شوشتر اظهار کرد: اختصاص آسانسورها به این طرح های با هدف بهبود شرایط زندگی ساکنان، تسهیل تردد و افزایش رفاه و آسایش شهروندان انجام شده است.

وی افزود: نصب و راه‌اندازی آسانسورها در ساختمان‌های مسکن مهر، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات سکونتی، نقش مؤثری در افزایش مطلوبیت و ارزش افزوده واحدهای مسکونی دارد.

بهادری تأکید کرد: به سرانجام رسیدن فرآیند نصب و راه‌اندازی آسانسورها، گامی مؤثر در بهبود محیط زندگی، پاسخ‌گویی به مطالبات ساکنان و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد بود.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شوشتر با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز سایت‌های مسکن مهر اظهار کرد: تداوم فعالیت‌های اجرایی و پیگیری مستمر طرح ها با هدف تسریع در روند اجرا، رفع موانع احتمالی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای بهره‌برداری از طرح‌ها در دستور کار این اداره قرار دارد.

وی ادامه داد: طرح آماده‌سازی معابر سایت ۱۸.۵ هکتاری بلیتی مسکن مهر شوشتر نیز در همین راستا دنبال می‌شود و روند اجرای عملیات آن به‌صورت مستمر مورد بررسی و پیگیری قرار دارد.

بهادری در پایان تأکید کرد: اداره راه و شهرسازی شهرستان شوشتر با استمرار نظارت و پیگیری میدانی، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را تا تکمیل و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده دنبال می‌کند.