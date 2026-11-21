مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر با اشاره به خسارت‌های بارندگی در نتیجه فعالیت سامانه بارشی در آبان امسال، گفت: خسارت‌ها ارزیابی شده و به تدریج پرداخت خواهد شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کوروش دهقان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما درباره آخرین وضعیت پرداخت خسارت‌های بارندگی به مردم بیان کرد: خسارت‌های واردشده به برخی منازل مسکونی از سوی بنیاد مسکن ارزیابی شده و ثبت این خسارت‌ها در سامانه صندوق بیمه حوادث ساختمانی برای پرداخت در حال انجام است.

وی افزود: در شبکه‌های برق نیز خسارت‌هایی ایجاد شد که گروه‌های شرکت توزیع نیروی برق در همان روز‌های نخست برای رفع مشکلات اقدام کردند. برخی عملیات‌ها نیز به دلیل شرایط نامساعد جوی به روز‌های بعد موکول شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر از آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان برای فعالیت سامانه بارشی در نیمه اول آذر خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود بارش‌ها تا اواخر آذر و حتی فصل زمستان ادامه داشته باشد.

دهقان اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده درباره وقوع پدیده ال‌نینو، احتمال بارش‌های بیشتر از میانگین بلندمدت در استان وجود دارد.

وی گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های اداره‌کل هواشناسی استان و هشدار‌های صادرشده، دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران موظف هستند بر اساس وظایف ذاتی خود، آمادگی، هماهنگی و اقدامات لازم را برای مدیریت شرایط جوی ناپایدار انجام دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر بیان کرد: در جلسه‌های ستاد مدیریت بحران استان به ریاست استاندار، برنامه‌ریزی‌ها و مصوباتی در زمینه پیشگیری، کاهش خطرپذیری و آسیب‌پذیری و همچنین افزایش تاب‌آوری شهر‌ها و روستا‌ها انجام شده است.

دهقان ادامه داد: اکنون در سطوح استانی، شهرستانی و محلی، هماهنگی و آمادگی مطلوبی میان دستگاه‌های اجرایی وجود دارد تا در صورت وقوع حادثه یا ناپایداری جوی، دستگاه‌ها بتوانند به‌موقع و به نحو مطلوب به وظایف خود عمل کنند و خسارت‌ها به حداقل برسد.