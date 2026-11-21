فرمانده سپاه استان تهران، در آیین «نهال امید» از کاشت یک میلیون و ۱۱۰ هزار اصله نهال در سراسر استان خبر داد که ۱۱۰ هزار نهال آن در هفته بسیج کاشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار قربان‌محمد ولی‌زاده، فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با بیان اینکه بخشی از نهال‌های پیش‌بینی‌شده در شهرستان‌ها توزیع شده است، گفت: اجرای این طرح از هفته بسیج آغاز شده و تا پایان فصل درختکاری ادامه خواهد داشت.

ولی‌زاده درباره محل اجرای طرح افزود: کمربند‌های سبز شهرستان‌ها، اراضی منابع طبیعی، پارک‌ها، بوستان‌ها، فضا‌های سبز شهری، مدارس، مراکز آموزشی و همچنین پادگان‌ها و اردوگاه‌های نظامی از جمله مکان‌های پیش‌بینی‌شده برای کاشت نهال هستند.

وی از برنامه‌ریزی برای اجرای یک طرح گسترده نهال‌کاری در محدوده بزرگراه خلیج فارس خبر داد و بیان کرد: محدوده‌ای برای این اقدام مشخص شده است که جزئیات طرح و نحوه مشارکت اقشار مختلف بسیج در زمان مناسب اعلام خواهد شد.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با تأکید بر ضرورت انتخاب گونه‌های سازگار با اقلیم استان تهران گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، باید در اجرای طرح از گونه‌های کم‌آب‌بر استفاده شود و موضوع نگهداری نهال‌ها نیز به اندازه کاشت آنها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به مشارکت اقشار مختلف بسیج در این پویش گفت: بسیج دانش‌آموزی، دانشجویی، جامعه زنان، فرهنگیان، مهندسان، کشاورزان، ورزشکاران و بسیج مساجد و محلات در اجرای این طرح مشارکت خواهند داشت و دستگاه‌هایی از جمله منابع طبیعی، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، آموزش‌وپرورش، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی نیز در این زمینه همکاری می‌کنند.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران همچنین خواستار کاشت نهال به یاد شهدا شد و افزود: نام‌گذاری و کاشت درختان به یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای سال‌های اخیر می‌تواند علاوه بر پاسداشت یاد آنان، انگیزه‌ای برای مشارکت مردم در مراقبت و نگهداری از نهال‌ها ایجاد کند.