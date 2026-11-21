معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سفر به استان خوزستان گفت: امسال برای اجرای طرح هادی در ۶ هزار و ۶۰۰ روستای کشور باهدف جلب رضایتمندی مردم برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داریوش بلدی، شنبه ۳۰ آبان در حاشیه جلسه شورای معاونین بنیاد مسکن خوزستان در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع ماندگاری جمعیت در روستا‌ها اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم برای ماندگاری جمعیت در روستا‌ها و یا مهاجرت معکوس کسانی که از روستا رفته‌اند، این است که ما علاوه بر اقدامات و امکانات رفاهی که در روستا‌ها انجام شده و خواهد شد، بتوانیم بحث معیشت مردم و اشتغال روستاییان را با کمک سایر دستگاه‌هایی که از لحاظ قانونی وظیفه دارند، پیش ببریم.

وی درباره ضریب برخورداری روستا‌های طرح هادی گفت: در بحث تهیه و اجرای طرح هادی، مطابق قانون وظیفه داشتیم برای روستا‌های بالای ۲۰ خانوار تهیه طرح هادی انجام دهیم تقریبا ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در کشور، دارای طرح هادی هستند.

بلدی بیان داشت: طرح هادی، سند توسعه روستا در دوره افق طرح است. در بحث اجرای طرح هادی نیز متناسب با اعتباراتی که در اختیار قرار می‌گیرد و با همکاری و هماهنگی مردم روستا و مسئولان محلی، در ۷۵ درصد روستا‌ها حداقل یکبار اجرای فاز اول طرح هادی را داشته‌ایم؛ یعنی در ۳۰ هزار روستا طرح هادی اجرا شد.

وی تصریح کرد: امسال نیز برای ۶ هزار و ۶۰۰ روستا برنامه‌ریزی کرده‌ایم که طرح هادی را اجرا کنیم و انشاالله این طرح موجب رضایتمندی مردم شود.

تهیه طرح منظومه روستایی برای ۲۵۰ بخش

معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن در ادامه با اشاره به آمار اجرای منظومه‌های روستایی اظهار کرد: در بحث منظومه‌های روستایی تا به امروز برای ۲۵۰ بخش، تهیه طرح را انجام داده‌ایم و در خیلی از این بخش‌ها نیز این طرح وارد مرحله اجرا شده و رضایتمندی وجود داشت.

وی افزود: مصمم هستیم مطابق مصوبه هیئت دولت، تا پایان برنامه هفتم برای تمام بخش‌های کشورمان طرح منظومه را تهیه کنیم و اجرای متناسب با اعتباراتی که در اختیار ما قرار می‌گیرد، انجام شود و برای اینکه جمعیت پایدار را در روستا‌ها داشته باشیم، قدمی برداریم.

بلدی بیان کرد: جامعه روستایی ما همیشه مولد بوده و در این زمینه همواره کمک کرده و ان‌شاءالله این کار را با کمک سایر دستگاه‌ها به سرانجام مقصود برسانیم.

معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی: یکی از موضوعاتی که بنیاد مسکن طی ۱۰ تا ۱۵ سال است انجام می‌دهد، منظومه‌های روستایی است که به بحث اشتغال می‌پردازد و پتانسیل هر بخش را مشخص می‌کند و برای مردم آن بخش، یکسری کار‌ها و اشتغال‌هایی که به صورت پیشران هستند را معرفی می‌کند.

بلدی بیان کرد: یک سند توسعه برای آن بخش تهیه خواهد شد که این سند در شورای برنامه‌ریزی استان مصوب می‌شود و ملاک کار سایر دستگاه‌ها قرار می‌گیرد تا ان‌شاءالله بتوانند اهداف در نظر گرفته‌شده برای اشتغال و توسعه آن بخش را به کمک همدیگر پیش ببرند.

معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن، درباره اجرای طرح‌های گردشگری در روستا‌ها بیان کرد: یکی از موضوعات اصلی روستاها، بحث اشتغال روستاییان است. در این راستا برای بحث مسکن معیشت‌محور برنامه‌ریزی کردیم تا مردم با زمینی که به آنها می‌دهیم بتوانند خانه بسازند. به مردم تسهیلات نیز ارائه می‌دهیم تا بتوانیم جهت اشتغالی متناسب با پتانسیل آن روستا هم کمک کنیم.

وی افزود: از دیرباز در روستاها، مسکن و معیشت به هم گره خورده است و برنامه‌ریزی می‌کنیم که این کار نیز انجام شود. سعی می‌شود در بعضی از روستا‌ها که پتانسیل این کار را دارند، روستا‌های هدف گردشگری را تعریف کنیم و روستا‌هایی که بافت با ارزش تاریخی دارند را احیا کنیم.

اجرای طرح هدف گردشگری در ۱۷۰ روستا

بلدی اظهار کرد: همه این اقدامات در همین راستاست که بتوانیم این روستا‌ها را به مردم بشناسانیم تا مردم بیایند و از اینها استفاده کنند و یک درآمد پایدار نیز برای روستاییان به وجود بیاید. ما در ۱۷۰ روستا اجرای طرح هدف گردشگری و بافت با ارزش را داشته‌ایم و برنامه‌ریزی‌هایی نیز انجام داده‌ایم که بتوانیم این روند را ادامه دهیم و به بحث اشتغال پایدار روستا‌ها و گردشگری کمک کرده باشیم و از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری و اقلیمی روستا‌ها استفاده شود.

بلدی درباره عملکرد بنیاد مسکن استان خوزستان گفت: در بازدید‌هایی که داشتیم و در جلسه‌ای شورای معاونان، همکاری، هماهنگی و همدلی خیلی خوبی بین همکاران در بنیاد مسکن خوزستان وجود دارد و بنیاد مسکن استان ارتباط خوبی با ادارات دارد.