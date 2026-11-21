معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم از توزیع ۴ هزار لیتر روغن موتور با نرخ مصوب بین مالکان ناوگان عمومی باری استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف حمایت از فعالان حمل‌ونقل جاده‌ای و تأمین بخشی از نیاز‌های مصرفی ناوگان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علیرضا اسدی با اشاره به اولویت حمایت از فعالان حمل‌ونقل عمومی کالا و مسافر افزود: تأمین و توزیع اقلام مصرفی ناوگان از جمله روغن موتور و لاستیک با نرخ مصوب، در مقاطع مختلف در استان قم انجام شده است.

وی با بیان اینکه در این مرحله، ناوگان باری دارای بیشترین میزان تردد در سال جاری در اولویت دریافت روغن موتور قرار داشتند، گفت: فعال بودن ناوگان نیز از دیگر شرایط بهره‌مندی از این طرح بود.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم ادامه داد: پس از احراز شرایط، به هر یک از مالکان ناوگان واجد شرایط ۲۰ لیتر روغن موتور با نرخ مصوب تحویل شد.

اسدی با اشاره به مشارکت دستگاه‌ها و تشکل‌های مرتبط در اجرای این طرح تصریح کرد: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، تشکل‌های صنفی رانندگان، اتحادیه توزیع روغن و لاستیک خودرو و عاملان توزیع در اجرای این طرح همکاری داشتند.

وی خاطرنشان کرد: روغن‌های موتور در حلب‌های ۲۰ لیتری تهیه و در محل دفتر نمایندگی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم واقع در پایانه مسافری کوثر دپو و در اختیار مالکان ناوگان عمومی حمل‌ونقل کالا قرار گرفت.