ورزشکاران استان فارس در رشته‌های مختلف کشتی، تنیس روی میز، والیبال، تکواندو و ووشو، با کسب نشان های جهانی، موفقیت‌های تیمی در رقابت‌های بین‌المللی و کسب رتبه‌های برتر در لیگ‌های کشور، بار دیگر توانایی‌های بالای خود را در عرصه‌های مختلف ورزشی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، ورزشکاران استان فارس در رشته‌های مختلف کشتی، تنیس روی میز، والیبال، تکواندو و ووشو، با کسب نشان های جهانی، موفقیت‌های تیمی در رقابت‌های بین‌المللی و کسب رتبه‌های برتر در لیگ‌های کشور، بار دیگر توانایی‌های بالای خود را در عرصه‌های مختلف ورزشی به نمایش گذاشتند.

در حوزه کشتی، امید نوروزی، قهرمان جهان و المپیک، با یک حرکت نمادین، لباس و بازوبند پهلوانی خود را به موزه افتخارات کشتی ایران اهدا کرد که نشان‌دهنده احترام وی به پیشینه این رشته در کشور است.

در رشته تنیس روی میز، الینا ابراهیمی، پینگ‌پنگ‌باز مطرح شیرازی، در کنار تیم ملی ایران موفق شد در رقابت‌های بانوان کشور‌های عضو شانگهای در روسیه، نشان برنز تیمی را از آن خود کند. همچنین در رقابت‌های تنیس روی میز آزاد و دسته برتر پسران زیر ۱۵ سال که در شیراز برگزار شد، ۴ ورزشکار استان فارس توانستند در جمع ۱۶ ورزشکار برتر کشور قرار بگیرند.

در بخش تکواندو، سه تکواندوکار استان فارس شامل مهدی رزمیان، امیرمحمد اشرافی و صدیق رحیمی‌نیا، در رقابت‌های چالش گرنداسلم چین (به میزبانی شهر ووشی) برای کسب سهمیه المپیک وارد رقابت‌های حساس خواهند شد. لازم به ذکر است تیم ملی تکواندو ایران با حضور ۴۰ ورزشکار در این رویداد بین‌المللی شرکت می‌کند.

در لیگ‌های دسته یک و جوانان، در رشته والیبال، تیم فولاد غدیر نی‌ریز با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل افق قم، صدرنشینی خود را در گروه حفظ کرد؛ هرچند تیم میعاد اقلید در دیدار خود در اهواز با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل مناطق نفت‌خیز جنوب شکست خورد.

در بخش ووشو نیز، تیم ارغوان کوار فارس با کسب ۲۱ امتیاز، صدرنشین گروه یک لیگ جوانان کشور شد و تیم رنگ فیروزه شیراز نیز موفق به کسب مقام دوم در گروه دو شد.