رئیس سازمان بهزیستی کشور، از اختصاص بیش از ۲۱ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از اشتغال افراد دارای معلولیت در شهرستان نور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،رئیس سازمان بهزیستی کشور، در نشست شورای اداری شهرستان نور که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در سالن اجتماعات فرمانداری نور برگزار شد، با تشریح برنامه‌ها و مأموریت‌های سازمان بهزیستی، توانمندسازی، فرصت‌آفرینی، مشارکت‌افزایی، خانواده‌محوری و پیشگیری را از محور‌های اصلی فعالیت این سازمان برشمرد.

سیدجواد حسینی با بیان اینکه سازمان بهزیستی از نهاد‌های شکل‌گرفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، گفت: فعالیت این سازمان تنها به نگهداری افراد دارای معلولیت یا کودکان بی‌سرپرست محدود نمی‌شود، بلکه از دوران تولد تا مراحل مختلف زندگی، خدمات گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، پیشگیری، توانبخشی، اشتغال و حمایت از خانواده‌ها ارائه می‌کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برنامه‌های اشتغال‌زایی این سازمان افزود: برای شهرستان نور، ایجاد دست‌کم ۴۲ فرصت شغلی با پرداخت تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد پیش‌بینی شده که برای اجرای این طرح ۱۸ میلیارد تومان اعتبار اختصاص می‌یابد.

حسینی همچنین از اجرای طرح پرداخت کمک‌هزینه کارایی و بیمه برای ۷۲ نفر از افراد دارای معلولیت شاغل در شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی خبر داد و گفت: برای این بخش نیز سه میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی از پیش‌بینی طرح دیگری برای حمایت از افراد دارای معلولیت شدید و فاقد امکان اشتغال خبر داد و اظهار داشت: با اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان بهزیستی و پیش‌بینی ۱۵۰ میلیارد تومان مشارکت استانداری، زمینه ایجاد نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی و درآمدزایی پایدار برای افراد دارای معلولیت فاقد شغل در مازندران فراهم می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به حمایت از زنان سرپرست خانوار نیز گفت: زنان سرپرست خانوار واجد شرایط در مناطق روستایی، عشایری و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر از بیمه رایگان برخوردار می‌شوند و برای اشتغال زنان سرپرست خانوار شهرستان‌های نور و محمودآباد نیز آموزش رایگان مهارتی، تأمین سرمایه اولیه و فراهم‌سازی بستر فعالیت اقتصادی در دستور کار قرار دارد.

حسینی در بخش دیگری از سخنانش به برنامه‌های تأمین مسکن مددجویان اشاره کرد و افزود: برای ساخت مسکن مددجویان شهرستان نور، دست‌کم ۱۴ واحد مسکونی با پرداخت کمک بلاعوض ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی برای هر واحد پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات چهار درصدی برای ساخت مسکن و ۵۰۰ میلیون تومان نیز برای کمک به تأمین ودیعه مسکن مددجویان در نظر گرفته شده است تا با مشارکت خیران، روند خانه‌دار شدن خانواده‌های نیازمند تسریع شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به گسترش پوشش خدمات حمایتی در شهرستان نور گفت: ۱۴۶ نفر از افراد واجد شرایط که تاکنون تحت پوشش قرار نگرفته‌اند، به جمعیت حمایتی سازمان اضافه می‌شوند.

حسینی همچنین از اجرای برنامه غربالگری بینایی برای ۲ هزار و ۴۷۵ کودک و غربالگری شنوایی برای ۲۴۰ کودک در شهرستان نور خبر داد و افزود: برای تأمین جهیزیه ۹۹ زوج از جامعه هدف بهزیستی نیز ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به حمایت از افراد دارای معلولیت در حوزه حمل‌ونقل و توانبخشی اظهار داشت: برای تأمین وسایل کمک‌توانبخشی مورد نیاز ۱۴۰ نفر از افراد دارای معلولیت در شهرستان نور، یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص می‌یابد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از اختصاص یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای حمایت تحصیلی از ۱۴۶ دانش‌آموز و دانشجوی تحت پوشش بهزیستی در شهرستان نور خبر داد.

حسینی با تأکید بر اهمیت حمایت از خانواده‌های دارای افراد نیازمند مراقبت مستمر گفت: برای برقراری حق پرستاری ۲۹۴ نفر از افراد دارای معلولیت شدید، افراد دارای اختلال طیف اوتیسم و مشمولان واجد شرایط در دهک نخست درآمدی، ماهانه بیش از ۲ میلیارد و ۲۹۳ میلیون تومان اعتبار و در مجموع سالانه حدود ۲۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین برای کمک‌هزینه درمان ۱۱۷ نفر از مددجویان شهرستان نور، ۴۱۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص می‌یابد و پنج میلیارد تومان نیز از محل مشارکت‌های مردمی برای حمایت از جامعه هدف این شهرستان پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش خیران و تشکل‌های مردمی در توسعه خدمات اجتماعی، از تلاش‌های نیکوکاران و مجموعه‌های غیردولتی قدردانی کرد و گفت: توانمندسازی مددجویان و فراهم کردن فرصت حضور مؤثر آنان در جامعه باید در اولویت برنامه‌های بهزیستی قرار گیرد.

حسینی با تأکید بر ضرورت معرفی خدمات و دستاورد‌های اجتماعی کشور تصریح کرد: در کنار بیان مشکلات و کاستی‌ها، باید خدمات و اقدامات مؤثر دستگاه‌ها و تلاش مدیران، کارکنان، خیران و فعالان اجتماعی نیز به درستی برای مردم روایت شود.

وی در پایان با اشاره به واگذاری یک دستگاه خودروی اورژانس اجتماعی به شهرستان نور، ابراز امیدواری کرد با اجرای تعهدات اعلام‌شده، زمینه ارتقای خدمات حمایتی، توانبخشی، اشتغال و رفاه اجتماعی در این شهرستان فراهم شود.