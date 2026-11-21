به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، این پل در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، تسهیل تردد و ارتقای ایمنی عبور و مرور اهالی منطقه و روستا‌های پیرامونی اجرا می‌شود و افتتاح آن نقش مؤثری در بهبود دسترسی و تسهیل رفت‌وآمد مردم ایفا خواهد کرد.

این پروژه در چارچوب توجه به توسعه متوازن مناطق روستایی و عشایری و تقویت زیرساخت‌های عمرانی شهرستان بیله‌سوار گامی در مسیر خدمت‌رسانی و پاسخگویی به مطالبات مردم منطقه است.