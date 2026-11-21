



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در غرب مازندران، از برنامه دولت برای تأسیس شرکت ساخت به‌منظور تأمین منابع مالی آزادراه چالوس ـ رامسر خبر داد و گفت: اجرای این طرح صرفا با اتکا به اعتبارات دولتی امکان‌پذیر نیست.

فرزانه صادق مالواجرد، با اشاره به ضرورت توسعه راه‌های مواصلاتی و رفع مشکلات ترافیکی غرب مازندران افزود: استان‌های مازندران و گیلان نقش مهمی در تاب‌آوری مردم کشور دارند و نمی‌توان به دلیل بار ترافیکی، مانع حضور گردشگران در این استان‌ها شد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره بلاتکلیفی آزادراه چالوس ـ رامسر و ضرورت اجرای این طرح برای کاهش بار ترافیکی غرب مازندران گفت: یکی از دلایل اجرایی نشدن این طرح، اتکای بیش از حد به منابع و اعتبارات دولتی بوده است؛ در حالی که با توجه به شرایط ویژه کشور و اولویت‌های موجود، نمی‌توان صرفاً بر بودجه دولتی حساب کرد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: بلافاصله پس از این سفر، تشکیل کنسرسیوم و تأسیس شرکت ساخت را پیگیری خواهیم کرد تا سازوکار تأمین منابع مالی این پروژه مشخص شود.

صادق مالواجرد با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای این طرح تصریح کرد: به دنبال آن هستیم با همکاری نمایندگان مجلس، به‌ویژه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و استاندار مازندران، منابع مورد نیاز را از طریق بخش خصوصی تأمین کنیم و من باور دارم این اتفاق به‌زودی رقم خواهد خورد.

پیشرفت قطعه سوم آزادراه تهران ـ شمال در سه جبهه کاری

وی همچنین در تشریح بازدید‌های خود از آزادراه تهران ـ شمال گفت: در قطعه سوم این آزادراه، سه جبهه کاری تجهیز کارگاه شده و پیمانکاران با جدیت مشغول فعالیت هستند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ملاحظات زیست‌محیطی این پروژه گفت: قطعه سوم پس از دریافت تأییدیه‌های سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شده و واریانت انتخاب‌شده به‌گونه‌ای است که کمترین آسیب را به محیط زیست وارد کند.

صادق مالواجرد با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی قطعات مختلف آزادراه تهران ـ شمال افزود: بر اساس بررسی‌ها و گزارش پیمانکاران، تلاش می‌کنیم تونل البرز و پل مربوط به پایان قطعه دوم و آغاز قطعه سوم تا تابستان سال آینده به اتمام برسد؛ هرچند محدودیت منابع مالی وجود دارد، اما تمام تلاش ما تحقق این برنامه است.

رسیدگی به مشکلات روستاییان در حاشیه آزادراه

وی با اشاره به مشکلات دسترسی روستاییان ساکن در بالادست و پایین‌دست آزادراه تهران ـ شمال بیان کرد: در بازدید میدانی، مشکلات مسیر‌های ورود و خروج روستاییان بررسی و بر بهسازی و در صورت نیاز تعریض این مسیر‌ها تأکید شد.



وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در ایام تعطیلات و آخر هفته‌ها، افزایش تردد و ازدحام جمعیت موجب بروز مشکلاتی برای ساکنان این مناطق می‌شود و تلاش خواهیم کرد با بهسازی مسیر‌های دسترسی، این مشکلات به حداقل برسد.

تأکید بر آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا و توسعه پیاده‌راه ساحلی

صادق مالواجرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح پیاده‌راه و جاده سلامت در حاشیه دریا اظهار کرد: در بازدید‌های انجام‌شده، آزاد بودن حریم ۶۰ متری دریا مورد بررسی قرار گرفت و آنچه مشاهده شد، حفظ این حریم و اجرای طرح پیاده‌راه در بخشی از آن بود.



وی افزود: در محدوده‌های بازدیدشده، ۲۰ متر از انتهای حریم ۶۰ متری برای اجرای جاده سلامت و پیاده‌راه آماده‌سازی شده و این اقدام در راستای استفاده عمومی مردم از سواحل انجام گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت تسری این الگو در سواحل مازندران گفت: شهرداران می‌توانند با همین الگو، پیاده‌راه و جاده سلامت را توسعه دهند تا سواحل بیش از گذشته در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

آغاز عملیات اجرایی در مسیر قزوین ـ الموت ـ تنکابن

وی همچنین با اشاره به اهمیت محور قزوین ـ الموت ـ تنکابن گفت: این مسیر علاوه بر اهمیت ارتباطی، از نظر تاریخی و تمدنی نیز اهمیت دارد و روستا‌های واقع در این مسیر بخشی از پیوستگی تمدنی این سرزمین را تشکیل می‌دهند.

صادق مالواجرد با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در اجرای این پروژه افزود: تمامی مراحل اجرای مسیر باید با توجه به ملاحظات سازمان حفاظت محیط زیست و با هدف حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی انجام شود.

وی درباره قطعه ششم این محور نیز اظهار کرد: این قطعه به طول حدود ۱۷ کیلومتر با توجه به حجم تردد، تعداد روستا‌های مسیر و مشکلات ترافیکی، نیازمند تعریض، بهسازی و ترمیم است و آغاز فعالیت پیمانکار و اجرای عملیات آن با جدیت دنبال خواهد شد.

تأمین زمین مسکن جوانان در غرب مازندران با محدودیت‌های زیست‌محیطی مواجه است

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات تأمین زمین برای متقاضیان مسکن در غرب مازندران نیز گفت: تلاش ما در سراسر کشور، از جمله مازندران، پاسخگویی به مطالبات انباشته‌شده متقاضیان مسکن است.

صادق مالواجرد با اشاره به محدودیت‌های جغرافیایی و زیست‌محیطی استان مازندران افزود: اراضی درجه یک کشاورزی، حریم رودخانه‌ها و محدودیت‌های طبیعی از جمله عواملی هستند که تأمین زمین در این استان را با دشواری مواجه کرده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به نیاز مسکن در منطقه، یکی از راهکار‌های در دست بررسی، استفاده از ظرفیت بلندمرتبه‌سازی است و هم‌اکنون موضوع شناسایی زمین‌ها، تکمیل پروژه‌های موجود و تعیین تعداد طبقات برای پاسخگویی به مطالبات جدید در حال پیگیری است.