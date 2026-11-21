اداره‌کل اوقاف و امور خیریه مازندران در هفته بسیج با بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم موقوفات، امامزادگان و مشارکت بسیجیان، رویکردی ویژه را در حوزه‌های فرهنگی و به‌ویژه سلامت در پیش گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، با تبریک هفته بسیج، از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌ها در این هفته خبر داد و گفت: برگزاری همایش با حضور روحانیون مستقر در امامزادگان و بسیجیان، تجلیل از فعالان فرهنگی، برگزاری دوره‌های آموزشی، ویزیت رایگان در اماکن متبرکه و غبارروبی قبور مطهر شهدا از جمله برنامه‌های اوقاف در هفته بسیج است.

حجت‌الاسلام حیدری جناسمی،با اشاره به ظرفیت موقوفات استان در خدمت‌رسانی به مردم افزود: در مازندران ۱۶۷ موقوفه با نیت مرتبط با حوزه سلامت وجود دارد که درآمد حاصل از این موقوفات در مسیر درمان بیماران، تجهیز مراکز درمانی و حمایت از نیازمندان هزینه می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، خدمات‌رسانی درمانی اخیر در آستان مقدس پهنه‌کلا را نمونه‌ای از این رویکرد دانست و گفت: این برنامه با همکاری بنیاد برکت، اوقاف، هیئت امنا، مردم منطقه و همراهی کمیته امداد، با حضور پزشکان و کادر درمان و ارائه خدمات پزشکی، دارویی و درمانی به اقشار مختلف مردم اجرا شد و با استقبال خوبی همراه بود.

حیدری جناسمی ابراز امیدواری کرد این اقدامات با همراهی خیران، بسیجیان و مجموعه‌های مردمی در دیگر امامزادگان و مناطق استان نیز گسترش یابد.

۱۶۷ موقوفه سلامت در مازندران، سرمایه‌ای برخاسته از نیت خیر واقفان است که امروز در مسیر خدمت به مردم جریان دارد؛ ظرفیتی که در هفته بسیج، جلوه‌ای از پیوند وقف، مشارکت مردمی و فرهنگ خدمت‌رسانی را به نمایش می‌گذارد و می‌تواند مرهمی بر مشکلات درمانی خانواده‌های نیازمند باشد.