بر اثر مصرف مشروبات الکلی در نیشابور، یک جوان جان باخت و ۵ نفر مسموم وروانه بیمارستان شدند.

جان باختن یک نفر و مسمومیت ۵ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی در نیشابور

جان باختن یک نفر و مسمومیت ۵ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی در نیشابور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت: در پی گزارش فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی مرگ مشکوک جوانی ۲۷ ساله در بیمارستان و مسمومیت الکلی ۵ نفر، دستور ویژه برای بررسی موضوع صادر شد.

سرهنگ مجتبی موهبتی بیان کرد: تیم‌های دایره اطلاعات کلانتری ۱۴ رحمت با رد زنی‌های پلیسی و اشرافیت اطلاعاتی یکی از متهمان و عامل تهیه و توزیع مشروبات را شناسایی و پس از هماهنگی‌های قانونی وی را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم مقادیری مشروبات کشف شد افزود : تحقیقات تکمیلی در خصوص سایر ابعاد موضوع ادامه دارد.