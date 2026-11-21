رئیس مرکز بهداشت دزفول، با تأکید بر احتمال بروز عوارض ناشی از مواجهه با ریزگردها، از شهروندان خواست خطرات این پدیده را جدی گرفته و با رعایت توصیه‌های بهداشتی، از سلامت خود و اعضای خانواده محافظت کنند.

بیماران قلبی و تنفسی، خطر تشدید بیماری خود در روز‌های گرد و غبار را جدی بگیرند

بیماران قلبی و تنفسی، خطر تشدید بیماری خود در روز‌های گرد و غبار را جدی بگیرند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا زادمهر با اشاره به اینکه هیچ‌کس در برابر پیامد‌های ناشی از آلودگی هوا کاملاً مصون نیست، اظهار داشت: قرار گرفتن در معرض ذرات معلق و گرد و غبار می‌تواند موجب تحریک دستگاه تنفسی، سرفه، تنگی نفس و تشدید بیماری‌های قلبی و تنفسی شود. حتی افراد سالم نیز در صورت مواجهه با غلظت بالای گرد و غبار ممکن است دچار عوارضی شوند.

وی افزود: سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای قلبی و تنفسی، به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر، در معرض خطر بالاتری قرار دارند و احتمال تشدید علائم بیماری در این گروه‌ها وجود دارد؛ بنابراین همه شهروندان باید متناسب با شرایط آلودگی هوا، اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیرند.

رئیس مرکز بهداشت دزفول با تأکید بر پرهیز از فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز تصریح کرد: در روز‌هایی که شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم قرار دارد، شهروندان به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر باید از حضور غیرضروری در محیط‌های باز و انجام فعالیت‌های بدنی در فضای بیرون خودداری کنند و در صورت ضرورت خروج از منزل، از ماسک فیلتردار استاندارد و متناسب با اندازه صورت استفاده نمایند.

زادمهر در ادامه، رعایت توصیه‌های بهداشتی را برای کاهش مواجهه با گرد و غبار و پیشگیری از عوارض آن ضروری دانست و تاکید کرد: در روز‌های گرد و غبار، به‌ویژه در ساعات اوج آلودگی هوا، از خروج غیرضروری از منزل خودداری کرده و در صورت ضرورت خروج از منزل، از ماسک‌های فیلتردار استاندارد مانند N۹۵ استفاده کنید، زیرا ماسک‌های پارچه‌ای و معمولی محافظت کافی در برابر ذرات ریز گرد و غبار ندارند.

وی با تاکید بر جلوگیری از ورود هوای آلوده به منزل ، بیان داشت: در‌ها و پنجره‌ها را بسته نگه دارید و تا حد امکان مانع ورود گرد و غبار به محیط‌های بسته شوید، همچنین مصرف آب و مایعات کافی به حفظ رطوبت بدن و عملکرد طبیعی دستگاه تنفسی کمک می‌کند.

زادمهر بر مراقبت از گروه‌های آسیب‌پذیر تاکید و تصریح کرد: سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی و تنفسی باید تا حد امکان از مواجهه با هوای آلوده دور نگه داشته شوند، ضمن اینکه بیماران نیز دارو‌های تجویزشده خود را طبق دستور پزشک مصرف کنند.

رئیس مرکز بهداشت دزفول اظهار داشت: بهداشت فردی را رعایت کرده و پس از بازگشت به منزل، دست‌ها و صورت خود را با آب تمیز شست‌وشو دهید و در صورت تحریک چشم، از مالیدن آن خودداری کنید.

وی در پایان با تأکید بر اینکه آگاهی از احتمال آسیب‌دیدن در برابر آلودگی هوا، نخستین گام برای پیشگیری از عوارض آن است، از شهروندان خواست با جدی گرفتن خطرات گرد و غبار و رعایت توصیه‌های بهداشتی، از سلامت خود و خانواده‌هایشان محافظت کنند.