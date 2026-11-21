استاندار تهران، کاهش سرانه مصرف روزانه آب پایتخت از ۲۵۰ به ۱۸۰ لیتر را نتیجه فرهنگ‌سازی و همراهی مردم دانست و خواستار به‌کارگیری همین ظرفیت رسانه‌ها و ائمه جمعه برای مدیریت مصرف انرژی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با محوریت شهرستان پردیس، که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، امام جمعه موقت تهران و سایر اعضا در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات به صورت برخط گفت: در مرحله نخست، هدف‌گذاری شده که ۸۰ درصد جلسات استانی و شهرستانی به‌صورت برخط برگزار شود.

وی کاهش تردد، ترافیک، مصرف سوخت و اتلاف وقت مدیران را از اهداف این برنامه برشمرد و افزود: حضور طولانی مدیران در جلسات خارج از دستگاه، پاسخ‌گویی به مردم را با مشکل مواجه می کند و برگزاری جلسات برخط کمک می‌کند مدیران ضمن مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، در محل خدمت خود حضور داشته باشند و امور مردم معطل نماند.

استاندار تهران با اشاره به فراهم‌شدن زیرساخت ارتباطی در استانداری، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی گفت: اجرای این رویکرد از چند هفته گذشته آغاز شده است. پیشنهاد می‌کنم نشست بعدی شورای فرهنگ عمومی نیز پس از بررسی امکانات ارتباطی اعضا و هماهنگی لازم، به‌صورت آزمایشی برخط برگزار شود تا شورا خود الگویی برای این تغییر در شیوه اداره جلسات باشد.

معتمدیان همچنین بر ضرورت رفع موانع اجرای طرح توسعه فیبر نوری در شهر تهران، تأکید کرد و افزود: اینترنت پرسرعت مستقیماً با زندگی و کسب‌وکار مردم مرتبط است و تسریع در اجرای این طرح باید با جدیت دنبال شود.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، بومی‌سازی نقشه مهندسی فرهنگی استان را از اولویت‌های شورا دانست و گفت: مسائل و چالش‌های فرهنگی شهرستان‌های تهران، با توجه به ترکیب و تراکم جمعیت و شرایط هر منطقه، یکسان نیست. نقشه فرهنگی هر شهرستان باید با شناخت دقیق مسائل همان منطقه تدوین و تصویب شود.

استاندار تهران با قدردانی از هماهنگی امام جمعه، فرماندار و مسئولان شهرستان پردیس گفت: این شهرستان با وجود کمبودهای جدی در سرانه‌های فرهنگی، مذهبی، آموزشی، ورزشی و بهداشتی، در اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی عملکرد مناسبی داشته و می‌تواند الگویی برای دیگر شهرستان‌ها باشد. در کنار این هماهنگی، اقدامات توسعه‌ای در حوزه آموزش و آغاز طرحهای بهداشتی و ورزشی نیز برای ارتقای خدمات دنبال می‌شود.

معتمدیان در ادامه، فرهنگ‌سازی برای مدیریت مصرف انرژی را از ضرورت‌های پیش‌روی استان دانست و گفت: ناترازی انرژی و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها، شرایط دشواری ایجاد کرده است. حفظ پایداری گاز خانوارها، استمرار تولید و تأمین سوخت نیروگاه‌ها به یکدیگر مرتبط‌اند و همراهی مردم در مصرف بهینه، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت این شرایط دارد.

وی با اشاره به تجربه مدیریت مصرف آب افزود: سرانه مصرف روزانه آب در شهر تهران از حدود ۲۵۰ لیتر به ۱۸۰ لیتر کاهش یافته است. کاهش حدود ۷۰ لیتر از مصرف روزانه هر نفر، در شهری با جمعیت بالای مصرف‌کنندگان، نشان می‌دهد فرهنگ‌سازی و همراهی مردم می‌تواند اثرگذار باشد. رسانه‌ها، ائمه جمعه، رادیو و تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی باید این ظرفیت را برای مدیریت مصرف انرژی نیز به کار بگیرند.

استاندار تهران در پایان، بر ارائه گزارش اقدامات و خروجی کمیته‌های پنج‌گانه در جلسات شورا تأکید کرد و خواستار مشارکت دستگاه‌ها در برنامه‌های مناسبتی پیش‌رو، از جمله آیین‌های فاطمی و هفته زن، با همکاری مجموعه بسیج شد.