رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از برنامه این سازمان برای تبدیل دستاورد‌های علمی و دانش فنی روز به استاندارد‌های ملی خبر داد و گفت: تقویت ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ضرورت دارد.

فرزانه انصاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به ضرورت همگام‌سازی استاندارد‌های کشور با فناوری‌های روز دنیا گفت: توسعه استاندارد‌ها در حوزه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و فناوری‌های نوظهور به‌ویژه هوش مصنوعی، از محور‌های مهم فعالیت سازمان است که با با هدف ارتقای زیرساخت‌های استاندارد کشور انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه برای دستیابی به این هدف، تعامل مؤثر میان سازمان ملی استاندارد، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ضروری است، افزود: ابتدا باید دانش فنی فناوری‌های جدید در کشور تبیین و تدوین شود و سپس این دانش در قالب اسناد استانداردی مورد استفاده قرار گیرد.

انصاری ادامه داد: سازمان ملی استاندارد در تدوین استاندارد‌های مرتبط با دانش و فناوری‌های نو، علاوه بر بهره‌گیری از دانش انباشته در سازمان‌های استانداردسازی بین‌المللی به‌ویژه سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)، به ظرفیت علمی و پژوهشی داخل کشور و استاندارد‌های پژوهش‌محور نیز توجه دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به نقش پژوهشگاه استاندارد در این زمینه گفت: تلفیق دانش بین‌المللی با ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور و تبدیل آن به اسناد استانداردی، از جمله اقداماتی است که با محوریت پژوهشگاه استاندارد دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: توسعه همکاری‌های مشترک سازمان ملی استاندارد و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در حوزه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.

انصاری افزود: در حوزه استانداردسازی فناوری‌های نوظهور، به‌ویژه هوش مصنوعی، نیز ضرورت دارد فعالیت‌های سازمان متناسب با تحولات فناوری گسترش یابد.

وی با اشاره به تأکید بر طراحی شرایط ویژه برای استانداردسازی در وضعیت‌های خاص و دوران جنگ گفت: در این زمینه ضرورت دارد چارچوب مشخصی برای فعالیت‌های استانداردسازی متناسب با شرایط ویژه کشور طراحی شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و واگذاری بخشی از فعالیت‌ها را از دیگر محور‌های مورد تأکید دانست و گفت: اجرای تحولات سازمانی و پیشبرد برنامه‌های جدید، نیازمند حمایت و پشتیبانی دولت است.

انصاری با اشاره به تصویب دستورالعمل نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد در شورای عالی استاندارد افزود: اجرای این نظام و پیشبرد برنامه‌های تحول‌آفرین سازمان، به حمایت ارکان دولت نیاز دارد.